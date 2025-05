Aster, oltre 20 interventi completati negli ultimi mesi per strade più sicure e inclusive

Genova. Più sicurezza per chi attraversa la strada, più inclusività per tutti gli utenti della mobilità urbana. Con oltre 20 interventi completati negli ultimi mesi, il settore Impianti di Aster conferma il suo ruolo centrale nella realizzazione di attraversamenti pedonali più visibili, sicuri e accessibili.

L’impegno dell’azienda si inserisce nel quadro delle azioni coordinate con la civica amministrazione, con l’obiettivo di ridurre in modo significativo l’incidentalità stradale, in particolare quella che coinvolge i cosiddetti “utenti deboli”: pedoni, ciclisti, persone con disabilità, anziani e bambini.

Tra le opere eseguite:

•⁠ ⁠la semaforizzazione di attraversamenti strategici, con sistemi di chiamata pedonale e dispositivi acustici e tattili per ipovedenti e non udenti;

•⁠ ⁠la realizzazione di nuovi attraversamenti o il potenziamento di quelli esistenti, attraverso una migliore segnaletica, illuminazione mirata e ampliamento della visibilità.

“Parliamo di interventi che fanno una grande differenza nella vita quotidiana dei cittadini» – commenta il team tecnico di Aster – il nostro lavoro è garantire infrastrutture efficienti, inclusive e aggiornate, in linea con le esigenze di una città che cambia”.

La sinergia tra l’amministrazione comunale e Aster rappresenta un modello virtuoso di gestione del territorio urbano, in cui la sicurezza non è solo un obiettivo da raggiungere, ma un impegno quotidiano.

Perché ogni attraversamento in più è un passo verso una Genova più sicura, più attenta, più vivibile per tutti.