Liguria. Tornano i temporali nell’interno secondo le previsioni di Limet, Associazione ligure di meteorologia, per la giornata di oggi.

Al mattino cielo sereno o al più velato su tutta la regione, se si eccettua qualche annuvolamento ancora presente nelle zone del Levante ligure. A partire dalla tarda mattinata attività cumuliforme in aumento sulle zone appenniniche con rischio temporali nel primo pomeriggio specie tra la Val Fontanabuona e la Val Trebbia e sulle Alpi Liguri. Lato costa invece ampie schiarite un po’ ovunque anche se è atteso un aumento della copertura nuvolosa sul settore centrale a partire dal tardo pomeriggio, pur senza fenomeni.

Venti al mattino deboli o moderati da nord, nel pomeriggio rotazione del vento dai quadranti meridionali con rinforzi sul savonese e nelle zone interne del settore centro-occidentale.

Mare generalmente mosso

Temperature in calo le minime sulla costa tra +12 e +16°C, nell’interno tra +3 e +9° C. In aumento le massime sulla costa tra +20 e +24°C, nell’interno tra +17° e +23° C.

Giovedì 22 maggio

Possibili temporali a partire dalle ore centrali. Rinforzo della ventilazione meridionale con mare agitato specie a levante.

Nuovo peggioramento del tempo con rovesci al mattino sul settore centro-orientale. Attività temporalesca dalla tarda mattinata con possibili temporali specie sul settore centro-occidentale. Occorrerà seguire i prossimi aggiornamenti. Venti con rinforzi dai quadranti meridionali. Mare molto mosso o a tratti agitato. Temperature in generale calo specie nei valori massimi.

Venerdì 23 maggio

Ampie schiarite specie sul centro-Ponente, residua nuvolosità a Levante. Nel primo pomeriggio attività cumuliforme con possibili temporali nell’interno del Levante e sulle Alpi Liguri. Temperature in aumento. Ventilazione debole e variabile. Mare mosso. Anche qui meglio seguire i prossimi aggiornamenti.