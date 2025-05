Liguria. Una lacuna barica sul Mediterraneo centro-occidentale determina condizioni di moderata instabilità anche sulla nostra regione. Le previsioni meteo per la giornata di oggi, 14 maggio, secondo il Limet, associazione ligure di meteorologia, parlano di cielo sereno al mattino su gran parte del settore costiero, qualche annuvolamento più consistente sulle zone interne del genovese.

A partire dalle ore centrali attività cumuliforme in aumento con i primi rovesci in sviluppo nelle aree interne del medio-levante e sulle Alpi Liguri. Aumento parziale della nuvolosità sui rispettivi settori costieri ma senza fenomeni. In serata ampie schiarite ovunque.

Venti al mattino moderati o tesi da nord in particolare negli sbocchi vallivi di Genova e Savona, deboli da sud al pomeriggio

Mare poco mosso e temperature minime stazionarie o in lieve aumento sulla costa tra +12 e +16°C, nell’interno tra +3 e +10°C, massime sulla costa tra +20 e +24°C, nell’interno tra +16 e +20°C.

Giovedì 15 maggio

Al mattino generalmente sereno o poco nuvoloso; Rovesci o temporali nelle aree interne nel corso del pomeriggio, più intensi nei settori interni del medio-Levante e sul comparto delle alpi Liguri. Più asciutto in costa con annuvolamenti temporanei nel corso del tardo pomeriggio. Cieli sereni o poco nuvolosi a partire da metà serata su tutti i settori.

Venti a regime di brezza, mare poco mosso o quasi calmo su tutti i settori. Temperature pressoché stabili o in lieve aumento nei valori massimi nelle Riviere.

Venerdì 16 maggio

Giornata analoga a quella precedente con cieli sereni al mattino ma sono previsti temporali dalle ore centrali nelle aree interne del medio-levante e sulle Alpi Liguri. Ventilazione moderata da nord. Mare mosso. Temperature stazionarie.