Genova. Tra nottata e prima mattinata nuvolosità sparsa sulle coste del Centro-Ponente, ove non si esclude qualche breve piovasco. Cieli poco nuvolosi sui restanti tratti costieri; Nuvolosità crescente nei settori interni nel corso della mattinata. Primi rovesci in sviluppo nelle aree interne del medio-Levante e del Savonese Orientale nelle ore centrali della giornata, in possibile evoluzione a temporali nel corso del pomeriggio. Fenomeni in estensione ai restanti settori interni e ai versanti padani nelle ore tardo-pomeridiane e in prima serata (non da escludere locali sconfinamenti costieri sul settore centrale). Clima mite e cieli poco o parzialmente nuvolosi in costa, in serata.

Permangono condizioni di variabilità sulla nostra regione: Clima mite e nuvolosità sporadica nelle ore centrali in costa e instabilità pomeridiana, anche marcata, nelle aree interne.

Venti: A regime di brezza: dai quadranti meridionali in mattinata e nel corso del pomeriggio, in rotazione ai quadranti settentrionali in serata (specialmente su Genovesato Occidentale e Savonese).

Mari: Generalmente poco mossi; Localmente mossi nella seconda parte di giornata a Levante.

Temperature:minime stazionarie o in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve calo nelle aree interne interessate dai fenomeni pomeridiani.

Costa: Min: +14°C/+18°C – Max: +18°C/+24°C

Interno: Min: +4°C /+11°C – Max: +13°C/+20°C