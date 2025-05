Genova. Alta pressione sull’Italia e sul Mediterraneo insidiata da infiltrazioni di aria umida che interesseranno la Liguria tra sabato e domenica.

Secondo il Centro Limet, oggi venerdì 2 maggio avremo su tutta la regione si prevede tempo stabile e soleggiato. Da segnalare solo qualche nube nelle aree interne attorno a mezzogiorno e velature sul ponente in serata.

Venti inizialmente deboli, in rinforzo da sud fino a moderati sui versanti padani nel pomeriggio. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature in aumento nelle aree interne e versanti padani, in contenuto calo lungo la fascia costiera: sulla costa minime tra 13 e 16 gradi, massime tra 19 e 21 gradi; all’interno minime tra 4 gradi (nelle zone soggette ad inversione notturna) e 13 gradi, massime tra 20 e 25 gradi.

Sabato 3 maggio nubi medio-alte in transito su tutta la regione. Non si esclude qualche goccia di pioggia sotto gli addensamenti più compatti. A tratti cielo velato, con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato.

Venti moderati da sud, forti sui versanti padani nel pomeriggio (marino). Mare generalmente mosso. Temperature stazionarie o in lieve calo sui versanti padani.

Domenica 4 maggio nubi sparse anche compatte sulla regione, ma con basso rischio di pioggia. Venti sostenuti da sud sui versanti padani, temperature in calo.