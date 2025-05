Meteo Liguria, weekend all’insegna dell’instabilità: possibili piogge

Genova. Fine settimana all’insegna dell’instabilità in Liguria per un fronte di aria fresca in quota che porterà nuvole e qualche piovasco specie al mattino e nel primo pomeriggio di sabato.

In particolare nella prima mattinata nuclei piovosi a carattere locale interesseranno il Golfo Ligure con locali estensioni alla costa centro-orientale. In mattinata probabile concentrazione dei rovesci tra il Genovese di Ponente e il Savonese, dove si potrà sentire qualche colpo di tuono. Tempo variabile sul resto della regione con fenomeni meno probabili ed ampi spazi soleggiati.

Nel pomeriggio trasferimento degli eventuali rovesci nelle aree interne e sulle Alpi Liguri, migliora lato costa con belle schiarite. Nel tardo pomeriggio attenuazione delle precipitazioni anche nelle aree interne, con cielo quasi ovunque sereno in serata.

I venti sono deboli da sud al mattino, moderati nel pomeriggio, il mare poco mosso, temporaneamente mosso nel pomeriggio.

Temperature stazionarie o in lieve calo sotto eventuali fenomeni e lungo la fascia costiera: