Liguria. La situazione meteo in Liguria nei prossimi giorni è legata all’anticiclone che è pronto a guadagnare progressivamente terreno sull’Europa centro occidentale in questa ultima settimana di maggio, lasciando però spazio a intrusioni umide e locali fenomeni di instabilità: il culmine nella giornata di martedì. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni in Liguria e a Genova

Il meteo in Liguria per oggi, lunedì 26 maggio

Nuvolosità alta stratificata diffusa su tutta la regione, in parziale dissolvimento nelle ore centrali. Cieli poco o parzialmente nuvolosi nelle aree interne. Nel corso delle prime ore pomeridiane sarà possibile lo sviluppo di nuclei convettivi sul comparto delle Alpi Liguri e sull’Appennino Orientale accompagnati da qualche colpo di tuono e locali grandinate sulle vette della Val d’Aveto.

Più asciutto sulle restanti zone interne con nuvolosità sparsa ma con scarsa possibilità di piogge. Ampie schiarite sul Levante costiero; Qualche nube in più sulle coste del Centro-Ponente ma senza fenomeni associati. Possibile peggioramento sui versanti padani Occidentali a partire dalla tarda serata, con cieli nuvolosi e possibili veloci rovesci.

Venti deboli o al più moderati dai quadranti meridionali su tutti i settori per l’intero periodo; Locali rinforzi saranno possibili sotto costa nel corso del pomeriggio sul Centro-Levante. Mari generalmente mossi, localmente molto mossi al largo. Temperature stazionarie, comprese sulla costa tra 13 e 23 gradi, nell’entroterra tra 3 e 24.

Il meteo in Liguria per martedì 27 maggio

Possibile veloce passaggio perturbato tra la nottata e la tarda mattinata. Rovesci e temporali andranno ad interessare i versanti padani Occidentali nel corso della nottata, per poi andare ad interessare le restanti aree dell’entroterra e i tratti costieri del Savonese e dell’Imperiese Orientale entro metà mattinata. Più asciutto sul Genovesato e sull’Imperiese Occidentale ove i cieli risulteranno ugualmente nuvolosi ma con possibilità di rovesci o temporali scarsa. Rovesci in sconfinamento sul Levante costiero nel corso del pomeriggio. Miglioramento delle condizioni meteo a partire dal pomeriggio a Ponente e dalla serata a Levante.

Il meteo a Genova e in Liguria mercoledì 28 maggio

Giornata stabile e soleggiata sulla nostra regione. Cieli sereni o poco nuvolosi sui settori costieri; Qualche veloce rovescio nel corso del pomeriggio sulle Alpi Liguri e sulle vette Avetane, in esaurimento serale. Ventilazione debole dai quadranti meridionali. Mari poco mossi. Temperature in generale aumento, specialmente nei valori massimi.