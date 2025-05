Genova. Il meteo in Liguria oggi è all’insegna dell’instabilità a causa della corposa discesa di aria fredda dal centro Europa che favorisce la formazione di un ampio minimo di bassa pressione sul Nord Italia. Sono le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Il meteo di oggi, lunedì 5 maggio, in Liguria

Effimera pausa precipitativa tra tarda mattinata e ore centrali sui settori costieri. Temporali localmente di forte intensità sul Centro Levante tra il pomeriggio e la tarda serata. Mari in crescita fino ad agitati, a partire dalla tarda mattinata fino a fine periodo (con onda significativa superiore ai 3,5 metri sui settori centro orientali del Mar Ligure e sulle coste Spezzine). Raffiche di Libeccio localmente superiori ai 40 chilometri all’ora a partire dalla tarda mattinata.

Temperature minime stabili, massime in lieve calo in costa, stazionarie sui versanti padani: saranno comprese sulla costa tra 13 e 20 gradi, nell’interno tra 7 e 22.

Il meteo di domani, martedì 6 maggio, a Genova e in Liguria

Altra giornata caratterizzata da condizioni di spiccata variabilità e dalla difficile localizzazione dei fenomeni: cieli nuvolosi e precipitazioni concentrate prevalentemente sul Levante e nelle aree dell’entroterra in mattinata, rovesci sparsi mossi dalla circolazione ciclonica nel pomeriggio/sera (tendenzialmente da Est/Nord-Est sul Levante e da Nord/Nord-Ovest sul Centro Ponente, ma da confermare). Schiarite più ampie e pause asciutte più prolungate sull’Imperiese.

Il meteo per mercoledì 7 maggio

Permangono condizioni di spiccata variabilità: piogge deboli o moderate in mattinata e nel primo pomeriggio sul Centro Ponente con schiarite possibili sull’estremo Levante. Piogge deboli tra tardo pomeriggio e serata sul Centro Levante con schiarite possibili sull’estremo Ponente. Temperature stazionarie. Mari mossi o molto mossi con onda di Libeccio. Ventilazione debole o moderata dai quadranti meridionali.