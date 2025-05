Genova. L’Italia, insieme a gran parte dell’Europa, rimane in balia di correnti umide e relativamente fresche, per questo motivo sono attese condizioni meteo di spiccata instabilità pomeridiana lungo l’intera Penisola, Liguria compresa, soprattutto al pomeriggio. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Il meteo di oggi, lunedì 12 maggio, a Genova e in Liguria

Prima dell’alba possibili piogge, localmente anche a carattere di rovescio, in risalita dal settore occidentale del Mar Ligure potranno interessare la fascia costiera di imperiese e savonese, non si esclude l’attivazione di qualche nucleo precipitativo anche sul genovesato in mattinata. Altrove tempo in prevalenza asciutto con spazi soleggiati a levante.

Tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio, copertura nuvolosa in aumento sul settore centro-orientale e formazione dei primi episodi di instabilità sui rilievi delle zone interne. Nel corso del pomeriggio, rovesci e temporali su Alpi Liguri ed Appennino, lungo la fascia costiera alternanza tra sole ed addensamenti.

In serata, generale esaurimento delle precipitazioni con ampie schiarite su gran parte della regione, fatta eccezione per savonese e genovesato, qui è atteso un nuovo incremento della nuvolosità.

Venti: nella prima parte di giornata, deboli o, al più, moderati a rotazione ciclonica. Dal pomeriggio, ventilazione che si disporrà dai quadranti meridionali, con intensità debole o moderata. Mare: generalmente poco mosso.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime stabili o in leggero calo: saranno comprese sulla costa tra 13 e 23 gradi, nell’interno tra 4 e 20.

Il meteo di domani, martedì 13 maggio

Tra notte e mattino, molte nubi su savonese e genovesato, possibili rovesci o temporali associati; sul resto della regione, tempo asciutto con ampie schiarite. Dalle ore centrali del giorno, incremento dell’instabilità sui rilievi, alternanza tra sole ed annuvolamenti lungo la costa, non sono esclusi locali sconfinamenti.

Il meteo di mercoledì 14 maggio a Genova e in Liguria

Dopo una prima parte di giornata variabile, si rinnoveranno condizioni di spiccata instabilità pomeridiana, specie nelle zone interne. Temperature minime stazionarie, massime in aumento.