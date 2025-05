Liguria. Il meteo nel fine settimana in Liguria sarà complessivamente variabile con prevalenza di schiarite e precipitazioni solo locali ed episodiche e con temperature nel complesso gradevoli: le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Il meteo di oggi, sabato 24 maggio, in Liguria e a Genova

Il meteo di oggi vedrà in mattinata annuvolamenti sparsi sulla Liguria alternati ad ampie zone di cielo sereno. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio non si esclude qualche piovasco su Alpi Liguri ed Appennino Orientale, maggiormente soleggiato lato costa. In serata generale dissoluzione degli annuvolamenti e cielo quasi ovunque sereno.

Venti moderati da nord al mattino in successiva attenuazione. Brezze dominanti nel pomeriggio. Mare generalmente poco mosso. Temperature minime in aumento, massime stazionarie: saranno comprese sulla costa tra 13 e 24 gradi, nell’interno tra 5 e 23.

Il meteo di domani, 25 maggio a Genova e in Liguria

Cielo velato al mattino con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Nel pomeriggio formazione di cumuli nelle aree interne, senza piogge; sempre velato il cielo in costa, In serata cielo quasi sereno ovunque.

Venti deboli da nord al mattino, moderati da sud nel pomeriggio. Mare generalmente poco mosso. Temperature pressochè stazionarie.

Il meteo di lunedì 26 maggio

Soleggiato o velato ovunque. Qualche rovescio nel pomeriggio su Alpi Liguri e nel gruppo Trebbia-Aveto. Temperature gradevoli.