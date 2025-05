Genova. Arriva il tanto annunciato maltempo e scatta l’allerta gialla su per temporali sulle zone B, C ed E (Savona, Genova e Levante e relativi entroterra) , che sarà in vigore da mezzanotte sino alle 15 di lunedì 5 maggio. Sui bacini grandi del levante (Zona C) sarà inoltre in vigore allerta gialla per rischio idrogeologico dalle 8 alle 18 della stessa giornata.



Nella giornata di domenica la nuova perturbazione porterà un progressivo aumento della nuvolosità con possibili temporali dal pomeriggio, specie sul Centro-Ponente . Nel corso della notte i fenomeni si estenderanno anche al Centro-Levante con temporali forti su BCE e possibili allagamenti localizzati in serata. Venti dai quadranti meridionali fino a 40-50 km/h sui rilievi del Centro.

Dalle prime ore della notte le piogge saranno di intensità moderata con cumulate significative su BCE nel corso della prima parte della giornata.

La persistenza delle precipitazioni determinerà nel corso della giornata un innalzamento dei livelli idrometrici dei grandi bacini del levante e potrebbero entrare in gioco risposte dei grossi bacini del Levante. Possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento e possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento.

Mare in aumento a molto mosso dalla mattina.

Ecco, di seguito, il bollettino completo di Arpal per oggi e i prossimi giorni.

OGGI, DOMENICA 4 MAGGIO: l’approssimarsi di una perturbazione atlantica aumenta le condizioni di instabilità su tutta la regione con l’insorgere dal pomeriggio di precipitazioni di intensità al più moderata in particoalre sul Centro- Ponente. Dalla sera bassa probabilità di temporali forti su tutte le aree con possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Venti da Sud fino a 40-50 km/h sui crinali del Centro.

DOMANI, LUNEDì 5 MAGGIO: l’ingresso della perturbazione nelle prime ore della notte determina piogge con intensità moderata e con cumulate significative su B, fenomeni forti con quantitativi elevati su CE. Alta probabilità di temporali forti su BCE e bassa su AD, con possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Mare in aumento a molto mosso, fino a localmente agitato in serata su C. Venti forti da Sud più insistenti su C.

DOPODOMANI, MARTEDì 6 MAGGIO: permangono condizioni di instabilità su tutta la regione con piogge sparse e locali rovesci e/o temporali di intensità al più moderata.