Genova. Tra la notte e la prima mattinata qualche rovescio tra la Val Bormida e le Alpi Liguri. Altrove cielo in prevalenza sgombro da nuvolosità significativa a parte qualche addensamento nelle aree interne. Nel pomeriggio passaggio di cumuli da monte verso mare sul settore centro-occidentale della regione con basso rischio di pioggia. Qualche rovescio sulle Alpi Liguri, per il resto cielo poco nuvoloso. In serata cielo sereno ovunque.

Situazione: Veloce incursione di aria fresca da nord-est nelle prossime 24 ore che avrà scarsi effetti sulla nostra regione. A seguire condizioni di variabilità con qualche rovescio ed ampi spazi soleggiati durante il week-end.

Venti: Rinforzi temporanei da nord-est tra la notte e la prima mattinata, ma in attenuazione. Nel pomeriggio rotazione del vento da sud-ovest sotto costa, debole settentrionale nelle aree interne.

Mari: Temporaneamente mosso al largo tra la notte e il mattino, poco mosso altrove.

Temperature: Minime in calo, massime stazionarie lungo le coste, in calo nelle aree interne

Costa: Min: +12°C/+15°C – Max: +20°C/+24°C

Interno: Min: +2°C /+10°C – Max: +16°C/+22°C