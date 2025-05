Genova. Tra la notte e la mattinata piogge residue sui versanti padani orientali, per il resto nubi sparse con ampie schiarite lungo le coste ed addensamenti più consistenti sui versanti padani. Nel pomeriggio evoluzione di cumuli sui rilievi anche in prossimità della fascia costiera. Qualche piovasco possibile sulle Alpi Liguri. Generale attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità in serata.

Situazione: Il nucleo freddo in quota si sposta verso levante, favorendo un parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche sulla nostra regione, anche se saranno sempre probabili rovesci pomeridiani nelle aree interne e montuose.

Venti: Moderati da nord al mattino, in attenuazione e rotazione a sud-ovest sotto costa nel pomeriggio.

Mari: Da mosso a poco mosso.

Temperature: In calo le minime, in contenuto aumento le massime

Costa: Min: +11°C/+15°C – Max: +19°C/+24°C

Interno: Min: +3°C /+8°C – Max: +17°C/+22°C