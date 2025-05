Liguria. Cieli poco nuvolosi o tersi per nuvolosità alta stratificata su tutta la regione per l’intero periodo. Secondo le previsioni meteo del Limet, associazione ligure di meteorologia, qualche cumulo sporadico potrà transitare sulle coste del Centro-Levante in prima mattinata e sul medio-Ponente nel corso del pomeriggio, senza fenomeni associati.

Cieli sereni a partire dalla tarda serata.

Venti deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e a partire dalla serata, dai quadranti meridionali tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio. Locali rinforzi sulle coste del Ponente nel corso del pomeriggio.

Mari generalmente poco mossi sui settori Centro-Orientali; Mossi o localmente molto mossi a Ponente.

Temperature in aumento sia nei valori minimi sulla costa tra +14 e +19° C, nell’interno tra +6 e +15° C, sia in quelli massimi, specialmente sulla Riviera di Ponente sulla costa tra +17° e +23°C, nell’interno tra +15 e +25°C.

Giovedì 29 maggio

Giornata stabile e soleggiata su tutta la regione, possibile transito di velature nel corso della mattinata e del primo pomeriggio. Locali rovesci sulle vette delle Alpi Liguri nelle ore pomeridiane. Venti deboli o moderati, in prevalenza dai quadranti meridionali. In rotazione serale ai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente. Mare mosso in mattinata sui settori orientali; in scaduta pomeridiana progressivamente da Ponente a Levante. Temperature in ulteriore aumento sia nei valori massimi che in quelli minimi. Locali picchi di +27 e +28°C sulla riviera di Ponente a causa del fenomeno della compressione (quando una massa d’aria scende di quota, aumentando la pressione e quindi si comprime. Questo processo causa un riscaldamento dell’aria, in quanto il lavoro di compressione viene convertito in energia termica).

Venerdì 30 maggio

Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori da mattino a sera. Nuvolosità pomeridiana confinata alle Alpi Liguri e alle vette Avetane, senza fenomeni di rilievo. Ventilazione debole a regime di brezza. Mare poco mosso o quasi calmo. Temperature stazionarie su valori tardo-primaverili con picchi di +25°C nell’entroterra e di +27°C in costa.