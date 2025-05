Genova. Un piccolo cavo d’onda, in discesa dalla Francia, causa un veloce peggioramento delle condizioni meteo sul Nord-Ovest nella giornata di oggi. Miglioramento a partire dalla giornata di domani (mercoledì 28 maggio), con condizioni di stabilità e temperature in assestamento su valori tardo-Primaverili. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: nottata con nuvolosità crescente, specialmente sui versanti padani. Prime precipitazioni approcceranno i versanti padani e le aree interne del Centro-Ponente in tarda nottata e prima mattinata con piogge a carattere di rovescio e qualche colpo di tuono.

Estensione dei fenomeni nel corso della mattinata alle aree interne del medio-Levante e localmente al tratto costiero compreso tra il Genovesato Orientale e lo Spezzino nel corso delle ore centrali e del primo pomeriggio. Instabilità pomeridiana andrà ad interessare localmente la dorsale Appenninica del Genovesato Occidentale/Savonese Orientale nel pomeriggio con veloci rovesci. Diradamento della nuvolosità a Ponente, con schiarite più ampie a partire dal tardo pomeriggio. Esaurimento dei fenomeni in serata con cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutti i settori.

Venti: deboli o al più moderati dai quadranti meridionali su tutti i settori fino a sera. In rotazione ai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente in serata.

Mari: generalmente mossi al mattino su tutti i settori; In progressiva scaduta a partire dalle ore pomeridiane da Ponente a Levante

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento in costa. Massime stazionarie o in lieve diminuzione a Levante e nelle aree limitrofe dell’entroterra. Costa: Min: +14°C/+19°C – Max: +17°C/+23°C; interno: Min: +3°C/+13°C – Max: +13°C/+22°C.

MERCOLEDì 28 MAGGIO: giornata stabile e soleggiata su tutta la regione. Possibile transito di leggere velature nel corso del pomeriggio sul Centro-Levante. Instabilità pomeridiana relegata alle vette delle Alpi liguri e localmente a quelle Avetane. Qualche brandello di nuvolosità bassa sulla dorsale Appenninica del medio-Ponente. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]

Venti: deboli o moderati, in prevalenza dai quadranti meridionali. In rotazione serale ai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente.

Mari: generalmente poco mossi su tutti i settori; Localmente mossi al largo a partire dalle ore tardo-pomeridiane.

Temperature: minime stazionarie; Massime in lieve aumento, specialmente nei settori interni e nei versanti padani

GIOVEDì 29 MAGGIO: giornata stabile e soleggiata sulla nostra regione: Cieli sereni o poco nuvolosi sui settori costieri; Nuvolosità pomeridiana confinata alle Alpi Liguri e alle vette Avetane, senza fenomeni di rilievo. Ventilazione debole a regime di brezza. Mari poco mossi. Temperature in generale aumento, specialmente nei valori massimi in costa. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI