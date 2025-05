Maxi controlli “alto impatto” in porto, identificate oltre 2.500 persone: arresti, denunce e sanzioni

Genova. Maxi controlli delle forze dell’ordine in porto sabato 10 maggio, giornata in cui, su disposizione della prefettura, è stato organizzato un cosiddetto “servizio alto impatto” cui hanno partecipato Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e Agenzia delle Dogane.

L’operazione era stata fissata nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dello scorso 15 aprile ed è stato coordinato dal dirigente della Polizia di Frontiera di Genova insieme con il comandante della Compagnia Carabinieri di Genova Centro e dal comandante del II Gruppo della Guardia di Finanza. Obiettivo, aumentare i controlli preventivi in porto contro immigrazione clandestina, traffico di sostanze stupefacenti, falso documentale, ricettazione di veicoli e terrorismo.

Ai controlli hanno partecipato anche le unità cinofile, che hanno passato al setaccio navi da crociera, traghetti nazionali ed extra Schengen, container, persone, veicoli ed esercizi commerciali, all’interno delle zone passeggeri, ai varchi e nelle zone vicine, comprese la stazione metropolitana Principe e il capolinea del Flixbus.

Il bilancio è stato di 128 operatori in servizio, oltre 2.500 persone identificate, 491 veicoli e 15 esercizi pubblici controllati, un arresto e sette denunce, oltre a 4.000 euro circa di sanzioni amministrative staccate.

A finire in manette un 60enne originario del Marocco pronto a imbarcarsi, residente nella Repubblica Ceca, pluripregiudicato e ricercato perché condannato in via definitiva dal tribunale di Torino a una pena di 15 mesi di carcere per atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. I carabinieri hanno invece denunciato un senegalese di 21 anni, senza dimora, trovato in possesso di una pistola elettrica, mentre i Nas hanno controllato sei esercizi di ristorazione. Per due sono state staccate sanzioni per mancata attuazione del manuale di autocontrollo HACCP.

La Guardia di Finanza ha segnalato in via amministrativa un cittadino francese e un cittadino tunisino, entrambi per tentata introduzione in contrabbando rispettivamente di 2 chili e 2,36 chili di tabacchi lavorati. I due sono stati sanzionati per 10.000 e 11.800 euro. Ancora, un cittadino bulgaro che nel bagaglio aveva 11.745 euro in contanti non dichiarati alla dogana, e due esercizi commerciali per mancata emissione di scontrini

La Capitaneria di Porto ha denunciato un 51enne genovese per abusiva occupazione in area portuale con struttura prefabbricata “ad uso ludico ricreativo con spazio scoperto”.