Maresca (Fdi): “Nel mio programma per Genova rifare la Serravalle dritta con un accordo con il governo”

Genova. Francesco Maresca, attuale assessore al porto e logistica del Comune di Genova delinea un progetto ambizioso ma indispensabile per Genova. “Dobbiamo fare la nuova Serravalle. Un’ Autostrada che permetta ai Genovesi di raggiungere Milano in 45 minuti e viceversa. Dopo il Ponte Morandi, il terzo valico e la diga, dobbiamo riprogrammare tutto il sistema autostradale Ligure compresa Gronda e Serravalle”.

Maresca sottolinea l’impatto economico e sociale che avrebbe un’opera del genere per la città di Genova: “Crescerebbe il nostro Pil, la nostra attrattività e soprattutto il valore dei nostri immobili. Pensare che per arrivare dal centro di Genova a quello di Milano ci si possa impiegare 50 minuti significa costruire uno dei distretti economici più importanti non solo in Italia ma in Europa”.

Maresca sottolinea l’integrazione anche con il terzo valico. “Ferro e gomma integrati per la crescita con un collegamento anche diretto per Torino per ricreare il triangolo industriale in Italia, aumentando così l’offerta di lavoro, l’indotto e i salari. Dobbiamo prendere ad esempio i più grandi distretti del mondo come Shenzem in Cina e le grandi città Americane. Solo superando le altre città Europee possiamo tornare ad essere la capitale commerciale del continente. Io penso in grande e devono farlo tutti, senza accontentarsi per il bene delle generazioni future”.

Conclude così Maresca.