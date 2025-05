Maresca (FdI): “Se vincesse la Salis rischio vicesindaco 5 stelle che bloccherebbe le opere in città e nel porto”

Genova. L’Assessore al porto del Comune di Genova Maresca interviene nel dibattito politico. “Credo che molti amici ragionevoli di centro voteranno Pietro Piciocchi perché ben consci che se salirà la Salis ci sarà un Vicesindaco 5 stelle che bloccherà tutte le opere”

Maresca sostiene la diversità di visione di città. “E’ inutile girarci intorno abbiamo due visioni differenti. Rispettiamo la loro, ma per noi Genova deve continuare a crescere con le infrastrutture, il lavoro e il turismo. La loro idea di città invece è di bloccare ogni opera come lo Skymetro, la gronda e addirittura il terzo valico rischierebbe.”

Maresca ritiene che: “Non ci sia altra possibilità per i Genovesi che votare Piciocchi per non andare incontro ad un periodo di stasi perenne di Genova”. L’Assessore sottolinea che: “I Genovesi non votano più per ideali ma per persone e Piciocchi e’ una spanna sopra la Salis”.