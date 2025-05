Maresca (Fdi): “Piciocchi vincerà al primo turno. Salis? Suo marito dovrebbe darle parte in un film”

Genova. L’assessore al porto Maresca continua la sfida a distanza con Silvia Salis sia sui progetti elettorali sia sul modo di fare campagna elettorale dei due candidati Sindaci. “Mentre Piciocchi parla di progetti concreti ed è sempre al fianco delle persone in ogni ambito. Silvia Salis mi sembra stia recitando una parte perfetta per un film di politica. Mi sembra molto costruita a livello di immagine, e’ sempre seguita da un team professionali quasi come fosse un personaggio dello spettacolo e nelle foto quando gira tra le persone non la vedo a suo agio”.

Maresca si sofferma su una recente Intervista; “Ha ragione sui marito potrebbe recitare una parte importante in qualche film conosce bene la comunicazione. Ma Genova non è un film, bensì una città di 600 mila abitanti e i Genovesi vogliono persone che sappiano amministrare e conoscano a memoria ogni angolo della città e la Salis ha già dato ampia dimostrazione di non conoscere a fondo Genova.”

Maresca si sofferma a sui programmi: “in questi 8 anni abbiamo già fatto moltissime cose, ma sappiamo che ci sono delle questioni da migliorare e soprattutto abbiamo incrementato i fondi per le manutenzioni e per la sicurezza. Sono sicuro che nei prossimi 5 anni vedrete una Genova ancora migliore a guida Piciocchi”.