Mare & Mosto, a Sestri Levante torna il 25 e 26 maggio la manifestazione dedicata a olio, vino e sapori liguri

Sestri Levante. Domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025 torna all’Ex Convento dell’Annunziata nella Baia del Silenzio di Sestri Levante Mare&Mosto – Le Vigne Sospese, la manifestazione organizzata da Ais Liguria – Associazione Italiana Sommelier dedicata al vino, all’olio e ai sapori del territorio ligure. L’evento è realizzato in collaborazione con Regione Liguria e Comune di Sestri Levante.

Il programma della manifestazione, giunta al traguardo della decima edizione, propone due giorni interamente dedicati ai vini e agli oli liguri, con circa 80 produttori a rappresentare le otto denominazioni regionali (Rossese di Dolceacqua, Ormeasco di Pornassio, Riviera Ligure di Ponente, Valpolcevera, Golfo del Tigullio-Portofino, Colline di Levanto, Cinque Terre e Colli di Luni), insieme a una significativa presenza di produttori di olio extravergine di oliva, noti per la loro produzione di Olio Dop Riviera Ligure. L’evento è arricchito da un’ampia zona food affacciata sul mare che offre ai visitatori preparazioni gastronomiche tipiche liguri, da abbinare piacevolmente con i vini delle aziende presenti.

“«Mare&Mosto è ormai un punto fermo per il mondo del vino e dell’olio ligure, un’occasione straordinaria per far conoscere il valore delle nostre filiere produttive e il legame profondo tra territorio, paesaggio e cultura agroalimentare – dichiara Alessandro Piana, vicepresidente e assessore all’Agricoltura di Regione Liguria – Lla Regione è al fianco di chi lavora ogni giorno per custodire e innovare queste eccellenze: per la viticoltura abbiamo attivato bandi OCM Vino per investimenti in cantina, ristrutturazione dei vigneti e lotta alla Flavescenza dorata, con contributi fino al 50%. Per l’olivicoltura abbiamo introdotto risorse per 20 milioni di euro con bandi ambientali, monitoraggio fitosanitario, e nuove misure dedicate all’innovazione. Attendiamo con fiducia anche il riconoscimento IGP per l’Oliva Taggiasca in salamoia, un traguardo strategico per la valorizzazione internazionale del nostro patrimonio agricolo. Ringrazio AIS Liguria, il suo presidente Marco Rezzano, i produttori e tutti gli attori coinvolti per aver reso ancora una volta Mare&Mosto una vetrina d’eccellenza e una grande occasione di crescita per il comparto”.

“Siamo arrivati alla decima edizione di Mare&Mosto – afferma Marco Rezzano, presidente di Ais Liguria e organizzatore dell’evento – Una manifestazione che negli anni è cresciuta fino a diventare un vero punto di riferimento per gli amanti del vino e per gli operatori del settore. Per celebrare al meglio questo importante anniversario, abbiamo ampliato il programma dei due giorni, unendo alla parte già consolidata di degustazione e approfondimento anche delle novità come workshop, show cooking e uno spettacolo. Siamo orgogliosi di ospitare anche quest’anno il concorso regionale dedicato ai migliori oli certificati a marchio Dop della Liguria e la finale del concorso Miglior Sommelier di Liguria. Ringraziamo i tanti produttori che anche quest’anno impreziosiranno l’evento con i loro eccezionali vini, oli e prodotti del territorio ligure, le istituzioni, i partner e gli sponsor che hanno permesso la realizzazione di questa importante edizione”.

L’ampio programma di Mare&Mosto 2025 è ricco di eventi che celebrano le eccellenze enogastronomiche della regione, un’occasione unica per gli amanti del vino e dell’olio liguri. Dalla terza edizione del Concorso Regionale Selezione Ais Eccellenze Olearie Dop Riviera Ligure, la cui finale si svolge nella giornata di domenica, alle tavole rotonde, ai workshop e alle degustazioni pubbliche delle due giornate, fino alla tradizionale finale del Concorso Miglior Sommelier di Liguria 2025 di lunedì, che chiude in bellezza i due giorni di manifestazione. Come in ogni edizione, all’interno dell’ex Convento è presente una realtà extra regionale, che quest’anno è rappresentata dal distretto “Bio in Tour”, presente a Mare&Mosto 2025 con produttori, workshop e laboratori. Un progetto nato nel 2023 con l’obiettivo di rappresentare i Distretti Biologici riconosciuti e promuovere azioni condivise per la promozione del bio e delle buone pratiche in agricoltura.

Mare&Mosto 2025 si apre con un’anteprima in programma mercoledì 21 maggio alle ore 10.15 all’Aula Magna dell’Istituto Natta Deambrosis di Sestri Levante dedicata al tema del bere consapevole tra i più giovani. L’incontro, riservato agli studenti e alle studentesse, in cui intervengono anche il presidente di Ais Liguria Marco Rezzano e l’assessore alla Cultura, Scuola e Formazione di Regione Liguria Simona Ferro, ha l’obiettivo di prevenire l’abuso di alcool tra gli adolescenti attraverso la promozione e la diffusione di una corretta e sana cultura del vino, del bere consapevole e dell’arte del degustare.

“Ringrazio l’Associazione Italiana Sommelier Liguria e la manifestazione Mare Mosto Le Vigne Sospese perché da tempo impegnati nella promozione e realizzazione di eventi rivolti ai giovani facendo passare il messaggio che bisogna bere nella maniera giusta e nella giusta quantità – afferma l’Assessore a Scuola e Politiche Giovanili di Regione Liguria Simona Ferro – è importante far nascere e crescere nei giovani una cultura delle bevande alcoliche legata ad uno stile di vita sano e corretto e a valori positivi di socialità e convivialità, a partire dall’educazione familiare”.

L’evento si svolge all’Ex Convento Annunziata a Sestri Levante, facilmente raggiungibile in auto o in treno. Il programma completo, tutte le informazioni e le prevendite per le due giornate sono disponibili sul sito www.maremosto.it.

Per chi acquista online, entro le ore 20 del 23 maggio 2025, l’ingresso alla sala principale con assaggi di vino, olio e food costa 30,00 € (Soci Onav, Fisar e Associazioni aderenti a Solidus 25,00 €; soci Ais e ristoratori 20,00 €). Nel prezzo del biglietto sono compresi ingresso, calice, tracolla e libretto degli espositori con penna. Con la partecipazione di Accessoridavino sarà possibile incidere un nome o una piccola frase, direttamente sul calice dell’evento, per creare un ricordo della giornata.

In attesa della decima edizione di Mare&Mosto è in programma l’iniziativa collaterale “Calici in Baia“, che vede il coinvolgimento di enoteche e ristoranti di Sestri Levante fino a lunedì 26 maggio nella preparazione di menù, aperitivi e abbinamenti gastronomici con vini liguri, valorizzando al contempo olio dop e basilico nei loro menù. L’elenco completo dei locali aderenti è consultabile sul sito www.maremosto.it.