Marco Rizzo e Francesco Toscano “A Genova contro la Von Der Leyen in divisa e con l’elmetto che vuole mandarci a morire per l’UE”

Genova. “Per L’Europa matrigna la guerra è un affare a cui si può e si deve sacrificare tutto, mentre le emergenze di carattere sociale, dalle pensioni, alla scuola, alla ricerca, non sono mai state ritenute sufficienti per giustificare un atteggiamento morbido nell’applicazione dei vincoli fiscali”.

Così il comunicato stampa di Francesco Toscano oggi in piazza a Genova per manifestare contro il riarmo e le politiche europee.

“Contro l’Europa della guerra e della globalizzazione selvaggia per la sovranità e la pace una moltitudine di uomini e donne liberi saranno a Genova sotto un’unica bandiera, il tricolore del popolo italiano.

L’Italia apartitica, quella della bandiera italiana citata nella costituzione che ripudia i conflitti bellici come risoluzione delle controversie sarà a Genova a Piazza Matteotti, Venerdì 9 maggio a partire dalle 17, contro la Von Der Leyen con l’elmetto che dopo aver devastato la nostra economia e quasi raso al suolo il nostro Stato Sociale vorrebbe mandarci a morire per l’UE. Noi glielo impediremo. “Lo affermano Marco Rizzo e Francesco Toscano chiamando ad una mobilitazione collettiva “sotto un’unica bandiera””.