Maltempo, notte di temporali su Genova: allagamenti e impianti semaforici in tilt. Allerta chiude alle 8

Genova. E’ stata una notte di pioggia e temporali quella appena trascorsa a Genova, caratterizzata dall’avviso di allerta meteo in vigore fino alle 8 del mattino. I rovesci, che si sono verificati a intermittenza e a macchia d’olio su tutta l’area metropolitana, hanno provocato allagamenti e “spento” qualche semaforo, creando qualche disagio ma senza criticità di rilievo.

Secondo quanto ripotato dalla polizia locale, i maggiori disagi si sono verificati presso i sottopassi della città, in particolare a Brin, in corso Saffi, via Rivoli e in via della Superba. Qualche disagio anche tra San Martino e Albaro, dove di sono concentrate le piogge notturno, con piccoli e localizzati allagamenti. I semafori di via Cavallotti presso l’intersezione con via De Gaspari sono saltati creando qualche problema alla viabilità.

La perturbazione si è spostata rapidamente verso Levante creando qualche disagi nel Tigullio, con alberi caduti a Chiavari in zona Caperana. L’Entella è tornato a crescere, ma il suo livello idrometrico a solamente sfiorato il primo livello di guardia. Poi nubifragi anche nello spezzino, in particolare nel bacino del Vara, come al solito osservato speciale della zona ma che per fortuna non ha fatto registrare criticità di rilievo.

L’allerta meteo termina alle ore 8 di questa mattina: per le prossime ore sono comunque attesi nuovi fenomeni, con piovaschi sparsi su tutta la Ligura ma di minore intensità. La fase perturbata continuerà sicuramente fino a giovedì, con qualche speranza di vedere i primi miglioramenti nel fine settimana.