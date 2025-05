Maltempo, notte di allerta gialla: alberi caduti e sottopassi allagati a Genova

Genova. La prima parte dell’allerta gialla – che interessa Genova e il Centro Levante della Liguria fino alle 15 di oggi, lunedì 5 maggio – è passata con qualche allagamento e qualche intervento dei vigili del fuoco, ma senza grandi danni o situazioni critiche dovute a frane e smottamenti.

I primi effetti delle forti piogge cadute a partire dalla serata di domenica sono stati alcuni allagamenti in aree da sempre interessati da questo genere di problematica. La polizia locale, intorno alla mezzanotte, ha avvisato dell’impercorribilità dei sottopassaggi di via Tea Benedetti, a Campi, e di quello di Brin, a Certosa.

Sempre nella notte, qualche intervento dei vigili del fuoco per rami caduti e alberi crollati, soprattutto a causa delle forti raffiche di vento. I pompieri sono entrati in azione a Nervi, in piazzale Duca degli Abruzzi, a Bargagli, in Val Bisagno, e a Ceranesi, nell’immediato entroterra della Val Polcevera.

Per le prossime ore si prevede una tregua dalle precipitazioni ma sempre in un contesto di forte instabilità. A partire dal pomeriggio sono possibili ancora temporali, motivo per cui l’allerta potrebbe anche essere aggiornata.

Attenzione a venti e mari. Soffieranno forti raffiche di Libeccio (superiori ai 40 km/h) e questo porterà anche a un aumento delle onde, anche superiori a 3,5 metri sulle coste orientali e del centro levante.