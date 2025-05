“Ma se ghe penso”, a Tursi un evento tra musica e tradizioni per i 100 anni della storica canzone genovese

Genova. Domani, venerdì 9 maggio, nel cortile di Palazzo Tursi, dalle 21 alle 23 si svolgerà Ma se ghe Penso, evento musicale per i 100 anni della storica canzone genovese. Durante la serata verrà proiettato il video dell’I.C. Sestri Est – scuola elementare Oberto Foglietta, nel quale studenti provenienti da 18 nazionalità diverse, cantano insieme Ma se ghe penso, un unico canto genovese che unisce voci e culture, segno vivo di un’accoglienza che diventa miracolo.

Il programma prevede l’esibizione di numerosi cantanti:

· I Demueluin (Fabio Boesino e Giacomo Burdo) – Foxe de Zena, Bello ch’o l’è, Stornelli, I tre negozi, Tou lì

· Franco Picetti (voce e chitarra) e Marco D’Aragona (seconda chitarra) – O maa, A gatteria, Anciôe

· Fabio Armiliato (Tenore) –

· Trallalero genovese: Giovani Canterini di Sant’Olcese (Paolo Besagno)

· Matteo Merli con Alberto Marafioti e Giampaolo Casu (musicisti de I Trilli) – Vico drito Pontexello, Trilli Trilli

E in chiusura tutti insieme per il gran finale, cantando “Ma se ghe Penso”

Le tradizioni genovesi saranno protagoniste dell’intero weekend: sabato 10 e domenica 11 maggio, infatti, sarà possibile partecipare ai “Giochi della tradizione genovese” nell’atrio di palazzo Tursi, dalle 11 alle 18, curati dal Comune di Genova e dalla Consulta ligure delle Associazioni per la cultura, le arti, le tradizioni e la difesa dell’ambiente.

Tra i giochi sarà possibile partecipare al “flipper in discesa”, si gioca usando una biglia in vetro e si devono evitare le numerose buche che saranno presenti lungo il percorso. Il “labirinto verticale”: si parte da Genova e passando i vari paesi si deve arrivare alla Madonna della guardia, evitando gli intoppi presenti sul percorso. E ancora: la “gara delle grette“, “Ring di zieli”, il simpatico trottolino genovese dei nostri nonni e in gara vince chi dura di più. Ma ci sarà anche la “Tombola delle parole genovesi” alla scoperta delle più iconiche parole genovesi nel gioco di sempre, il “Biribissi” e molti altri giochi moderni, prestati dalla società Demoelâ: il “Mercante in Fea” versione in salsa genovese del grande classico dei giochi in famiglia; “Mugrugni” un gioco di battaglie e conquiste in cui si sentono solo mugrugni, “Palanche“, senza ombra di dubbio il gioco ideale per ogni genovese doc, in cui mettere alla prova le proprie capacità di contrattazione; “Bacci Pagano” e “Cirulla“, nuova versione moderna delle carte genovesi.

Le giornate saranno animate dalla presenza del Gruppo Folcloristico Città di Genova, del Gruppo Storico Sestrese e del Gruppo Storico Sextum. I gruppi proporranno intrattenimento per grandi e piccini con figuranti in abiti storici, rassegne di giochi antichi e ricostruzioni di giochi da tavola del XVIII secolo.

Le manifestazioni, “Ma se ghe penso” e “Giochi della tradizione” fanno parte dell’iniziativa “Semmo tutti Zeneixi” nata dal Protocollo per la valorizzazione della lingua genovese stipulato tra il Comune di Genova – e nello specifico l’assessorato alle Tradizioni – e la Consulta ligure, firmato in occasione del Confeugo 2024 e che nasce con l’obiettivo di tutelare e valorizzare la lingua genovese.