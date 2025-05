Lite per gelosia nei vicoli finisce nel sangue: 36enne ferito alla testa

Genova. Una lite per gelosia scoppiata nel centro storico e finita con un uomo di 36 anni ferito alla testa, a raccontare l’accaduto una lunga scia di sangue che da vico Largo si è allungata sino in piazza De Ferrari.

È successo la notte scorsa intorno alle 23.30, protagonisti della vicenda il 36enne, originario del Mali, e un genovese di 43 anni. I due hanno iniziato a discutere in vico Largo, un litigio culminato quando il 43enne ha colpito l’altro, con tutta probabilità con un coccio di bottiglia.

I due si sono poi divisi: il 36enne è fuggito verso via Gramsci, il rivale verso piazza di Santa Sabina. Le volanti intervenute sul posto hanno trovato il ferito e chiamato un’ambulanza, poi hanno rintracciato l’aggressore a De Ferrari.

Il 36enne è stato portato in ambulanza all’ospedale Galliera, sono in coso accertamenti da parte degli agenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.