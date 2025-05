Lite in centro storico, 56enne minaccia la rivale con un paio di forbici

Genova. Ha iniziato a litigare con un’altra donna per strada, i toni si sono alzati sempre di più e a un certo punto ha estratto un paio di forbici puntandole contro la rivale. È successo nel centro storico, protagonista della vicenda una 56enne di origini sudamericane che è stata poi arrestata.

A segnalare al 112 ciò che stava accadendo sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla lite. Non è chiaro cosa l’abbia scatenata, ma la 56enne, sempre più agitata, si è scagliata contro l’altra donna apparentemente decisa a colpirla.

Quando i carabinieri del nucleo radiomobile sono arrivati sul posto l’hanno subito avvicinata per bloccarla, ma la 56enne se l’è presa anche con loro cercando di colpirli.

Alla fine è stata bloccata e portata in caserma, arrestata e trasferita nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima, fissata per venerdì mattina.