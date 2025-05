“Inestirpabili come i papaveri della Resistenza”: il 14 giugno torna il Liguria Pride

Genova. “Inestirpabili“: è questo il tema del Liguria Pride 2025, in programma a Genova sabato 14 giugno e anticipato da sette giorni di eventi al Liguria Pride Village allestito ai Giardini Luzzati.

Il richiamo del Coordinamento Liguria Pride è al 25 Aprile e ai valori della libertà e della Resistenza: “Il clima intorno a noi si fa sempre più oscuro e gran parte delle nostre energie, fisiche e mentali, le impieghiamo per difenderci dagli attacchi di chi vorrebbe invisibilizzare i nostri corpi e i nostri desideri, cancellare i nostri vissuti”, spiegano.

“Per riappropriarci del nostro tempo e del nostro spazio – prosegue il coordinamento – abbiamo scelto per il tema di questo Pride ripartire dalla consapevolezza delle nostre radici, che ci ricordano che siamo capaci di esistere e resistere, dal nostro immaginario queer e transfemminista attraverso il quale rappresentiamo quella società che desideriamo creare, opposta al sistema patriarcale e fascista che ci schiaccia”.

Il coordinamento fa poi il paragone con le piante infestanti, “rigogliose e scomode”, che “non smettono mai di crescere e non muoiono mai, non importa quante volte hanno provato e proveranno ancora a sradicarla, strapparla, calpestarla. Siamo inestirpabili come i papaveri rossi della Resistenza, che tornano sempre a fiorire”.

Lo scorso anno erano state migliaia le persone scese in piazza per il Pride, l’8 giugno. L’onda rainbow era composta da circa 10mila persone e undici carri, un lungo corteo che era poi arrivato ai Giardini Luzzati per il concerto finale con i Free Shots.