Legambiente Polis, monitoraggio scientifico dei rifiuti a Punta Vagno

Genova. Plastica di tutti i tipi, pezzi di ferro arrugginito, dieci piastrelle di cemento, una siringa usata, centinaia di mozziconi di sigarette e tante bottiglie di vetro è quanto è stato raccolto ieri sulla spiaggia di Punta Vagno alla Foce dai ragazzi della Comunità Tende di Dumyat del Consorzio San Pio.

Prima di iniziare la pulizia gli educatori di Legambiente Polis hanno spiegato come vanno raccolti i rifiuti, soprattutto quando si trovano oggetti pericolosi, l’importanza di tenere pulito il nostro territorio e cosa vuol dire fare ambientalismo scientifico.

“Dallo scorso giugno è già la terza volta che torniamo sulla spiaggia di Punta Vagno per svolgere il monitoraggio scientifico dei rifiuti – spiega Alice Micchini di Legambiente Polis – farlo con continuità è il modo migliore per verificare l’evoluzione della situazione in stagioni diverse. Quello che emerge è che nonostante ci sia l’isola ecologica proprio all’ingresso della spiaggia, ancora troppe persone non rispettano il territorio a partire dalla spiaggia in cui loro stessi si stendono a prendere il sole. Per questo – conclude Micchini – pensiamo sia fondamentale potenziare la promozione dell’educazione civica, anche attraverso attività di sensibilizzazione ambientale”.