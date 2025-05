Legambiente Liguria si complimenta con la nuova sindaca Silvia Salis: “Ambiente ed economia circolare siano al centro del lavoro”

Genova. “Complimenti alla Sindaca Silvia Salis, eletta al primo turno, ed auguri di buon lavoro. Molte sono le sfide che dovrà affrontare, dalla crisi demografica a quella industriale, dalla crisi climatica a quella energetica”. Così il presidente regionale di Legambiente Liguria Stefano Bigliazzi commenta l’elezione di Silvia Salis a Sindaca di Genova mentre sottolinea le priorità dell’associazione ambientalista.

“Ci sarà da portare la raccolta differenziata al 65% previsto per legge, sviluppando l’economia circolare e non cadendo nell’inganno dell’inceneritore. Si dovrà portare avanti lo sviluppo della mobilità sostenibile, con piste ciclabili, tram, mezzi pubblici anche in orario serale, pedonalizzazioni e bloccando le opere inutili e dannose come SkyMetro, Funivia e Forno Crematorio. Genova ha bisogno di una serie di grandi opere: la difesa del territorio dal dissesto idrogeologico, la rigenerazione urbana, un serio e partecipato Piano del verde”.

“Servirà sviluppare un’industria green – conclude Bigliazzi – puntando sulle eccellenze tecnologiche e della Blue Economy, sulle energie alternative facilitando, ad esempio, il fotovoltaico sui tetti e le comunità energetiche. Tutte queste cose potranno essere fatte solo con veri processi partecipati che coinvolgano la cittadinanza ed i corpi sociali”.