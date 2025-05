Lavori sulla rete idrica, martedì 6 maggio rubinetti a secco a Certosa e Rivarolo

Genova. Iren Acqua comunica che, a causa di lavori di manutenzione della rete idrica, il giorno martedì 6 maggio dalle 6.30 alle 20 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova:

Via Argine Polcevera nel tratto tra il civ. 16F ed il civ. 22B

Via Francesco Campora

Via Antonio Duria

Via al Ponte Polcevera

Via alla Stazione di Rivarolo

Gastone Pisoni

Via G.B. Roggerone

Via Germano Jori

Piazza Errico Petrella

Via Carlo Questa

Via Pietro Borsieri

Piazza del Principe

Via don Minetti

Vie limitrofe

Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.