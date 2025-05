Grosso albero cade sulla linea ferroviaria tra Recco e Nervi, treni in tilt a Genova e in Liguria

Genova. Forti ritardi e cancellazioni stamattina sulla linea ferroviaria Genova-La Spezia a causa della caduta di un grosso pino tra Recco e Genova Nervi (e non per il prolungarsi dei lavori di manutenzione, come aveva segnalato invece Trenitalia in un primo momento).

L’incidente, stando alla successiva comunicazione dell’azienda, si è verificato durante le attività programmate per la potatura di alberi adiacenti alla ferrovia a cura di un soggetto privato confinante. Il crollo ha danneggiato la linea elettrica.

I tecnici di Rfi sono subito intervenuti e sono attualmente impegnati nella rimozione dell’ingombrante albero e nella riparazione dei danni subiti.

È in corso la riprogrammazione della circolazione ferroviaria con rimodulazione di orario e cancellazioni, assicurando collegamenti essenziali tra Genova e il Levante.

I treni alta velocità, Intercity e regionali hanno accumulato ritardi di un’ora e mezza (il Salerno-Torino Porta Nuova due ore e mezza).

Treni alta velocità e Intercity direttamente coinvolti:

• FA 8583 Genova Piazza Principe (5:53) – Roma Termini (10:05)

• FB 8601 Genova Piazza Principe (5:16) – Roma Termini (10:16)

• FB 8605 Genova Piazza Principe (7:05) – Roma Termini (12:33)

• ICN 36434 Salerno (19:53) – Torino Porta Nuova (8:10)

Il treno Intercity 652 La Spezia Centrale (4:56) – Milano Centrale (8:27) oggi termina la corsa a Chiavari.

I passeggeri in partenza da:

• Rapallo, Santa Margherita Ligure, Genova Brignole e Pavia possono proseguire il viaggio con il treno IC 658 Livorno Centrale (5:20) – Milano Centrale (10:05);

• Voghera possono proseguire il viaggio con il treno R 2357 Asti (6:45) – Milano Centrale (8:41);

• Genova Piazza Principe proseguire il viaggio con il treno FR 9710 Genova Brignole (6:58) – Venezia Santa Lucia (11:12).