L’assessore Maresca (Fdi): “Individuata un’area del pennello di Pra’ da adibire alla pesca”

Genova. L’assessore Francesco Maresca, oltre ad avere la delega al porto e patrimonio del Comune di Genova, ha anche la pesca e le attività ittiche. In questi anni ha creato un tavolo per promuovere la pesca e cercare di risolvere i problemi della piccola pesca.

L’assessore in particolare ha dichiarato: “È stata individuata l’area del pennello di Pra’ da adibire alla pesca, partirà infatti una richiesta ufficiale del Comune di Genova per avere in concessione dal porto una parte del pennello di sottoflutto a Pra’ al fine di metterlo in sicurezza e concederlo ai pescatori al fine di svolgere le attività legate alla pesca”.

Maresca sottolinea il “grande lavoro svolto grazie a tutte le associazioni di pesca e soprattutto a Daniela Borriello e all’amico e presidente di Arci Pesca Antonio Carabetta, anch’esso candidato con Fdi nei municipi Bassa Valbisagno e Valpolcevera”.

“Ringrazio l’amico Antonio che mi ha fatto conoscere la pesca, insieme siamo andati da Capitaneria ed Adsp che si sono rese disponibili verso il nostro progetto e eventualmente concedere l’area in concessione al Comune di Genova”.

Maresca sottolinea l’importanza di questo progetto e di tanti altri legati al settore ittico: “Non possiamo prescindere dalla pesca che è un anello fondamentale della blue economy, dobbiamo aiutare tutti i pescatori a creare indotto e salvaguardare le loro famiglie. Con Coldiretti e tutte le associazioni di categorie abbiamo intrapreso un discorso con Regione e Adsp che ringrazio per la disponilita’ per concedere aiuti fiscali compatibili con le norme al settore della pesca, al fine di compensare i disagi legati alle grandi opere che possono infastidire gli habitat naturali della flora e della fauna”.

Maresca sottolinea il suo impegno anche su un terzo punto. “Crediamo che ponte Parodi possa rappresentare il punto di sbarco ideale per i pescatori, stiamo lavorando con Porto Antico e Adsp per rendere disponibile almeno una parte entro giugno”, conclude.