Lagaccio, ecco l’Oasi del Pioppo Bianco: 900 metri quadrati di parco inclusivo per bambini

Genova. Apre al quartiere del Lagaccio il parco innovativo e inclusivo Oasi del Pioppo Bianco, in via Bartolomeo Bianco, realizzato su 900 metri quadrati di superficie in leggero declivio, il nuovo parco è pensato su quattro livelli tematici, terrazzati, con riferimenti al mare, al bosco, alla città dei bambini. Si tratta dell’area accanto al terreno su cui sorgeva l’ex centro sociale Terra di nessuno, ora destinato a ospitare una nuova isola ecologica nonostante le proteste degli abitanti.

L’area è attrezzata per attività ludiche e pedagogiche rivolte a bambini a partire dai sei mesi di età e progettato per accogliere fino a 115 bambini in contemporanea: uno spazio verde moderno, sicuro e aperto a tutti, con percorsi accessibili e giochi inclusivi.

La realizzazione del nuovo parco, finanziata con 500mila euro dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti attraverso il bando Dateci spazio – di cui il progetto presentato dalla direzione Verde pubblico del Comune di Genova è risultato vincitore – ha consentito il recupero e la rigenerazione di un’area verde incolta, in passato oggetto anche di vandalismi e utilizzata anche come discarica abusiva, limitrofa agli impianti sportivi comunali da calcio Ceravolo e da hockey Arnaldi, interessati da un progetto di riqualificazione e ammodernamento.

Il progetto si è potuto concretizzare anche grazie alla manifestazione d’interesse presentata dall’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (Uildm), che ha sostenuto l’iniziativa. Il servizio di apertura e chiusura del parco è stato affidato dal Municipio I Centro Est all’associazione Amici di via Napoli.

Per la realizzazione del parco sono stati utilizzati materiali riciclabili a partire dal sottofondo della pavimentazione antitrauma. L’area Pioppo, posizionata al livello inferiore del declivio naturale, si sviluppa attorno a un maestoso pioppo bianco, da cui prendono il nome i giardini: è dedicata ad attività e lavori di gruppo, a partire dagli orti didattici con sei vasche per la coltivazione. È anche dotata di un pannello sonoro. Nell’area Bosco, al livello superiore, sono inserite attrezzature multifunzionali a torre con scivolo a tubo, arrampicata, giochi di manipolazioni e sonori, due altalene inclusive. Nell’area Città sono inseriti giochi dedicati ai più piccoli, dai 6 mesi ai 5 anni, e un bilico inclusivo utilizzabile anche con sedia a rotelle. Nell’area Mare tutti i giochi sono a tema marino: una grande struttura per arrampicata orizzontale con “onde”, un grande gioco a molla a delfino e un gioco in 3D a forma di pesce.