L’accoltellamento in via Assarotti per un video su tiktok: tre feriti, tutti arrestati

Genova. E’ stato un video su tiktok che sbeffeggiava una confraternita islamica (la Murid, molto popolare in Senegal) che ha provocato la lite con accoltellamento che ha destato allarme questo pomeriggio in via Assarotti. A far chiarezza su quanto accaduto sono stati i carabinieri che hanno arrestato questa sera tre senegalesi di 33, 18 e 22 anni.

Il maggiore dei tre, musulmano e tiktoker già, in passato aveva denunciato aggressione da parte di connazionali per i video pubblicati sui sociale. E nel pomeriggio di oggi è scoppiato un nuovo diverbio.

Dopo la lite, il 33enne avrebbe proseguito per la sua strada entrando in un condominio in via Assarotti dove aveva appuntamento con il suo avvocato. Uscendo dalla palazzina, alla vista dei due che lo avevano seguito e che presumibilmente avevano intenzione di picchiarlo, ha impugnato un coltello da cucina e li ha colpiti. Nel corso della colluttazione tutti e tre sono rimasti feriti. I due a quel punto hanno preso il coltello sono fuggiti gettando l’arma in un bidone.

L’immediato intervento delle pattuglie dei carabinieri ha consentito di individuare e fermare i tre. Per le ferite riportate, tutti sono stati medicati presso i pronto soccorsi cittadini riportando vari giorni di prognosi. I carabinieri, sentito il pm, hanno arrestato i tre e li hanno portati nel carcere di Marassi.