La Sampdoria si salva se… Gli incastri per restare in Serie B, playout o retrocessione

Genova. La vittoria per 1 a 0 sulla Salernitana consente alla Sampdoria di essere padrona del proprio destino. In caso contrario, infatti, anche vincendo all’ultima giornata i blucerchiati avrebbero rischiato di retrocedere. Ora, i tre scenari sono possibili: permanenza in Serie B, playout o retrocessione. Il futuro della Samp si deciderà martedì alle 20,30 sul campo della Juve Stabia. Sarà partita vera: i campani sono quinti, ma la sconfitta contro la Reggiana impone loro di battere la squadra di Evani per non rischiare di essere superati da Catanzaro e Palermo e dover disputare i playoff da una posizione più sfavorevole.

La classifica delle squadre che si giocano la salvezza recita Mantova 43; Brescia, Frosinone e Sampdoria 40, Salernitana e Cittadella 39, Cosenza 30. Le ultime tre retrocedono direttamente in Serie C. Al momento la Sampdoria disputerebbe i playout da 17^ perché ultima nella classifica avulsa delle squadre a quota quaranta. Le altre partite d’interesse sono Mantova-Catanzaro, Sassuolo-Frosinone, Brescia-Reggiana e lo scontro diretto Cittadella-Salernitana. Se l’ultimo turno per la Samp non sarà un match agevole, il Brescia e il Frosinone giocano contro formazioni che non hanno più nulla da chiedere al campionato. I calcoli e le combinazioni sono moltissimi.

SALVEZZA DIRETTA

La Sampdoria si salva direttamente senza passare dagli spareggi in caso di risultato migliore rispetto a Brescia e Frosinone, nei confronti delle quali è in svantaggio negli scontri diretti. Sarebbe salvezza vincendo se loro pareggiano. Ma anche pareggiando in caso di loro sconfitte purché finisca pari anche Salernitana-Cittadella.

In caso di arrivo a 43 di Sampdoria, Mantova e Frosinone, la classifica avulsa sarebbe Frosinone 7 punti con a Samp 5 e Mantova a 4: in questo caso ad andare ai playout sarebbe il Mantova

PLAYOUT: POSSIBILI ANCHE IN CASO DI VITTORIA

In caso di sconfitta del Mantova e di vittorie di Sampdoria, Brescia e Frosinone ci sarebbero quattro squadre a quota 43. La classifica avulsa tra gli scontri diretti sarebbe: Frosinone 10, Mantova 8, Brescia 8 e Sampdoria 6 e penalizzerebbe i blucerchiati che sarebbero costretti ai playout da 17esimi contro il Mantova 16°, che ha una peggiore differenza reti rispetto al Brescia (in caso di parità in classifica avulsa si guarda la differenza reti).

In caso di arrivo a 43 di Sampdoria, Mantova e Brescia le tre squadre sarebbero pari come classifica avulsa e si deciderebbe la classifica con la differenza reti complessiva perché anche quella degli scontri diretti è pari. Due salve e una squadra da 16^ ai playout.

In caso di arrivo a pari punti per Brescia, Frosinone e Sampdoria, senza scavalcamenti da Cittadella e Salernitana, la classifica avulsa premia il Brescia per la differenza reti sul Frosinone, che andrebbe ai playout con la Sampdoria.

Quattro o tre squadre a quota 40 occorre attendere

Potrebbe verificarsi anche un gruppone di squadre al penultimo posto in caso di sconfitte di Sampdoria, Brescia e Frosinone e di pareggio in Cittadella-Salernitana. Anche in questo caso, si farà ricorso alla classifica avulsa tra gli scontri diretti delle squadre. Stesso discorso qualora fossero solo quattro le formazioni che chiuderanno al penultimo posto.

Nel caso finiscano a pari punti Sampdoria, Frosinone, Cittadella e Salernitana, la classifica avulsa segna 12 punti per il Frosinone e un parimerito tra Sampdoria e Salernitana a 8. Qui occorrerà attendere la differenza reti e quindi lo scontro diretto tra Cittadella e Salernitana.

Stessa situazione di attesa in caso di arrivo a 40 punti tra Sampdoria, Cittadella e Salernitana. In questo caso bisognerà attendere il risultato della sfida a Cittadella in quanto Sampdoria e Salernitana in classifica avulsa hanno pari punti e sono entrambe a +1 in differenza reti.

RETROCESSIONE DIRETTA

Anche il pareggio a Castellammare sarebbe rischiosissimo per la Sampdoria. Infatti, un punto significherebbe retrocessione qualora pareggiassero anche Brescia e Frosinone e contemporaneamente una tra Salernitana e Cittadella facesse tre punti.

Perdere a Castellammare significherebbe retrocessione diretta se una tra Salernitana e Cittadella dovesse fare tre punti.

Nel caso di cinque squadre a 40, la Sampdoria sarebbe penalizzata dalla classifica avulsa e retrocederebbe insieme al Cittadella. Salvezza diretta per il Frosinone e playout tra Brescia e Salernitana.

Anche in caso di arrivo a quattro tra Brescia, Sampdoria, Salernitana e Cittadella la Sampdoria retrocederebbe insieme al Cittadella per via della classifica avulsa