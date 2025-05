La Sampdoria frena anche a Catanzaro, Evani: “Contro la Salernitana è vitale, non si capisce perché abbiamo paura di vincere”

Catanzaro. Un altro pareggio, 2-2, che non permette alla Sampdoria di risollevarsi. Anzi, il pareggio di oggi fa sprofondare i blucerchiati in zona retrocessione diretta. La Samp è terzultima a due punti dai playout: tradotto, per avere ancora delle speranze potrebbero non bastare quattro punti nelle prossime due partite. Un Doria partito con il piglio giusto, ma bloccatosi dopo il vantaggio, contraddistinto dalla solita paura che si è vista nelle ultime settimane. E poi, ci si mette anche un pizzico di sfortuna, perché tutte le dirette avversarie hanno conquistato punti.

Proprio sotto questo aspetto si apre l’intervista post partita di Alberico Evani ai canali ufficiali del club. Commenta infatti il mister: “In queste ultime due partite non sono tanto i nostri risultati a preoccuparci, ma i risultati delle altre. Ora dobbiamo pensare alle prossime partite. Contro la Salernitana è vitale, dobbiamo assolutamente vincere. Siamo arrivati qua sapendo che il percorso sarebbe stato complicato, la riga va tirata all’ultima giornata.

Come anticipato, è emerso nuovamente il timore che pervade la compagine blucerchiata in queste che sono tra le settimane più complicate della storia del Baciccia. Afferma infatti Evani: “Fino al nostro gol abbiamo condotto la gara, non abbiamo concesso nulla a loro. Non si capisce perché ogni volta che andiamo in vantaggio ci tiriamo indietro e abbiamo la preoccupazione e la paura di vincere. È impensabile prendere un gol da un lancio di 50/60 metri. Sono situazioni che non si possono regalare all’avversario”.

Oltre alla condizione mentale, anche la condizione fisica scarseggia. “Oggi – chiude Evani – abbiamo dovuto risparmiare qualche ragazzo, bisogna raschiare il fondo del barile. Tutti quelli che giocano si impegnano e danno il massimo. È chiaro che però venerdì non si può sbagliare nemmeno di un centimetro“.