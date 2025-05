La Liguria al Salone Internazionale del Libro celebra Montale

Torino. C’è anche un angolo di Liguria alla XXXVII edizione del Salone internazionale del Libro di Torino, in programma al Lingotto da oggi fino al 19 maggio. Per tutta la durata della kermesse la Regione sarà presente con il suo stand (padiglione Oval, posizione V151), animato da un ricco calendario di eventi e pronto a presentare ai visitatori del Salone tutta la ricchezza e varietà dell’offerta editoriale ligure.

Nei prossimi giorni lo spazio espositivo della Regione farà da cornice al lavoro di oltre 30 editori liguri e a decine tra presentazioni, incontri e dialoghi con gli autori, spaziando dall’attualità fino alle fiabe per i più piccoli, passando per i gialli, l’arte e tanti altri generi.

“Nel 2024 la Liguria era già stata ospite del Salone: è stata un’esperienza di grande successo e molto apprezzata dai visitatori della kermesse e dagli editori liguri, quindi abbiamo voluto replicare anche quest’anno- spiega l’assessora regionale alla Cultura, Simona Ferro che oggi ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione del Salone del Libro e ha visitato lo spazio espositivo della Liguria -. Il pubblico che visita il nostro stand può così conoscere da vicino l’offerta letteraria della nostra Regione e l’attività degli editori liguri, che anche nel 2025 hanno accettato con entusiasmo di partecipare con le loro produzioni e organizzare iniziative, presentazioni e appuntamenti promozionali”.

Lo spazio espositivo che ospita editori e libri liguri al Lingotto è stato pensato per celebrare i cento anni dalla pubblicazione di ‘Ossi di Seppia’ ed è tutto dedicato al suo autore, Eugenio Montale. Il design della struttura, infatti, include una selezione di foto della mostra del Palazzo Ducale di Genova ‘Eugenio Montale: 100 immagini per i 100 anni di Ossi di Seppia’ e i disegni, ideati in esclusiva per Regione Liguria, realizzati all’artista Jean Blanchaert, che in occasione primo giorno di Salone ha creato ‘in diretta’ schizzi e disegni per i visitatori dello stand.