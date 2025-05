La Genova Design Week chiude con oltre 25mila presenze: appuntamento al 2026

Genova. Per il sesto anno consecutivo la Genova Design Week si conferma laboratorio diffuso di cultura del design e innovazione con oltre 140 appuntamenti organizzati tra esposizioni, installazioni immersive e grandi protagonisti dell’architettura contemporanea e, novità di quest’edizione, la presenza di 146 studi di architettura di cui l’80 % provenienti da tutta Italia suddivisi nei progetti Container 02 (21), Best Houses Design (80), Design Radar (24) e Festival Design Talk (3), eventi generali (18).

Oltre 25 mila le presenze tra professionisti e appassionati di design che, durante i cinque giorni della manifestazione, hanno affollato i vicoli e le piazze del Centro Storico e gli spazi della Darsena dove sono state posizionate le tredici installazioni tutte al femminile del progetto Container 02. Grande successo anche per l’evento Outdoor senza confini che quest’anno ha proposto ANNIE, installazione site-specific dello Studio caarpa architettura e paesaggio, foglie giganti di ninfee che hanno restituito a Piazza San Lorenzo una dimensione aperta, accogliente e sorprendente.

«La Genova Design Week è diventata una manifestazione sempre più inclusiva e dinamica che, oltre a sostenere il talento, promuove il design in tutte le sue applicazioni quotidiane, presenta le novità e le tendenze e persegue l’obiettivo di rigenerazione urbana del Distretto – dichiara Elisabetta Rossetti, presidente del Dide – Distretto del Design di Genova -. La riapertura di numerose attività commerciali e creative nell’area del Distretto del Design è anche dovuta agli sforzi compiuti in questi anni da un team straordinario che ha messo a disposizione la propria professionalità ed entusiasmo per proporre ogni anno una manifestazione sorprendente e aperta a tutti».

Conferme anche per Design Radar a Sestri Ponente, nuova appendice della Design Week, che ha dato vita a un paesaggio urbano trasformato e formato da un itinerario culturale e propositivo di 700 metri di boe e ninfee dedicato al design, all’architettura e alla creatività.

Enorme la partecipazione per i tre talk del Festival Design che ha visto protagonisti quest’anno l’architetto Massimo Adiansi, fondatore di Architerror, che durante il suo intervento ha esplorato “il lato oscuro dell’architettura”, il Renzo Piano Building Workshop, che ha visto la partecipazione di RPBW Luigi Priano director, Raffaella Parodi, Gabriel Fagundes, ed infine Mario Cucinella, pioniere dell’architettura sostenibile, fondatore dello studio MCA, che ha raccontato come il design possa diventare uno strumento attivo per affrontare le sfide climatiche e sociali del nostro tempo.

Grande successo anche per il concorso Designer Under 35 – Flussi Creativi al quale, da sempre, la rassegna è dedicata. Assegnato dal Comitato Scientifico – composto quest’anno da Dide – Distretto Del Design di Genova, DAD dell’UniGe, ADI Liguria, OA. GE, l’architetto Gianandrea Barreca e l’architetto designer Alberto Vanin – il premio è stato consegnato quest’anno a cinque designer: Indefinito Design Studio con Old Blacks, Federico Fontanella con Specchiella, Filippo Meriggi con Tac&Stac, Giorgia Castelluccia con Clam Stone e Archeomaterico con Telare la Materia. Per la sezione riservata alle Menzioni premiati Sara Angeletti, Cristiano Berettoni e Mattia Fiorucci con Libra, Blend.Obj con In-Attesa, Litian Studio con Tangram3, _bronzo con Tavolo 001, Martina Costanzo con Vattin, con quest’ultima che si aggiudica anche il riconoscimento Menzione Speciale. Infine, i premi assegnati dagli sponsor: Premio GenoaLamp a Federico Fontanella (Specchiella) e Premio GeCar ad Archeomaterico con Telare la Materia.

La Genova Design Week tornerà dal 13 al 17 maggio 2026 con un nuovo tema e tante novità.