La Croce rossa compie 161 anni: questa sera la fontana di piazza De Ferrari colorata di rosso

Genova. La Croce Rossa compie 161 anni. L’idea nacque dall’esperienza di Henry Dunant che si trovò ad assistere alla battaglia di Solferino del 1859 e da allora, si fece promotore dell’idea che portò, nel 1864, alla fondazione della Croce Rossa.

Per concedere il giusto tributo, ogni anno, l’8 maggio, nel giorno della nascita del suo fondatore, si festeggia la Giornata Mondiale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Festeggiamenti che si estendono per tutta la settimana. Il 7 maggio c’è stata la consegna della bandiera al Comune di Genova che l’ha esposta e la manterrà in facciata per tutta la settimana.

La ricorrenza terminerà la sera di sabato 10 maggio quando la fontana di Piazza de Ferrari verrà colorata di rosso. Alle 22.00 i volontari del Comitato di Genova si ritroveranno intorno alla fontana per un momento di raccoglimento, menzionando i 7 principi che da 161 anni sono a fondamento delle attività di Croce Rossa ed osservando un minuto di silenzio per ricordare gli 8 volontari uccisi un mese fa nella striscia di Gaza mentre stavano soccorrendo delle persone vittime di precedenti azioni di guerra