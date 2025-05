La Biciclettazza compie 10 anni, appuntamento per tutti domenica 18 maggio a Rivarolo

Genova. In Valpolcevera torna la Biciclettazza, “una grande festa sportiva non competitiva e un’occasione di incontro aperta a tutti, dai più piccoli ai meno giovani” arrivata quest’anno alla decima edizione.

L’appuntamento è ai giardini di piazzale Guerra, di fronte all’impianto sportivo Foltzer, domenica 18 maggio alle 9.30 muniti di bicicletta e caschetto protettivo. A ciascuno verrà assegnato un numero gara e, al fischio di inizio, si pedalerà insieme lungo un percorso, semplice e pianeggiante, che abbraccerà le strade comprese tra il ponte San Giorgio e Teglia passando per Certosa e Rivarolo. Tutte le vie del tragitto saranno temporaneamente chiuse per permettere il passaggio dei ciclisti in totale sicurezza. La partecipazione è gratuita.

“Questi dieci anni – spiegano gli organizzatori – hanno richiesto un impegno organizzativo importante, reso possibile solo grazie ad una fattiva collaborazione tra diversi soggetti: il Civ Rivarolo e il Comitato Rivarolo, ideatori e organizzatori del giro, il Municipio Valpolcevera e il Comune di Genova per i permessi e il supporto della polizia locale, i commercianti di Rivarolo e di Certosa per la fornitura e la distribuzione del ristoro all’arrivo, la Federazione Ciclistica Italiana per la copertura assicurativa, la Foltzer per il supporto logistico e la Croce Rosa per l’assistenza sanitaria della corsa”.

Saranno previsti momenti di sosta per mantenere la coesione fra i corridori, ricompattare il gruppo e permettere ai più piccini di accorciare il tragitto. All’arrivo una ricca merenda ripagherà della fatica tutti gli atleti e, subito dopo, la chiusura dell’evento con la premiazione per tutti i partecipanti.