Sampdoria retrocessa in Serie C: fatale il pareggio 0 a 0 contro la Juve Stabia

Juve Stabia 0 – Sampdoria 0

La Sampdoria è in Serie C per la prima volta nella sua storia. Il pareggio 0 a 0 contro la Juve Stabia condanna la formazione blucerchiata all’onta della retrocessione. Una partita nervosa e spesso bloccata quella disputata sul sintetico del Romeo Menti. Rispetto alla partita vinta davanti ai 30.000 contro la Salernitana, Evani conferma 8/11 inserendo dall’inizio Ioannou al posto di Beruatto, Yepes al posto di Meulensteen e Oudin al posto di Borini.

90’+5 Finisce qui. La Sampdoria retrocede in Serie C.

90’+5 Maistro prova il goal dalla lunga distanza. Nulla di fatto.

90’+1 Servizio al centro di Beruatto, la palla attraversa tutta l’area ma nessuno riesce a tuffarsi sul pallone per colpirlo. Fuori Piscopo e dentro Quaranta nella Juve Stabia.

90′ Quattro minuti di recupero.

89′ Akinsanmiro ci prova dalla distanza ma il tiro viene respinto.

87′ Cross di Akinsanmiro, Niang anticipa il marcatore che però lo disturba e non riesce quindi a inquadrare la porta.

85′ Fuori Leone, dentro Meli. Fuori Adorante, dentro Maistro. Cinque minuti: o la Sampdoria segna o retrocede.

82′ Esce Curto, dentro Abiuso.

82′ Clamoroso Niang! Da solo sulla linea dell’area piccola al posto di spaccare la porta decide di piazzarla rasoterra. Blocca Thiam.

76′ Occasione sciupata dalla Samp! Niang si trova il pallone nel cuore dell’area ma il recupero in extremis di Rocchetti salva i padroni di casa. Esce Andreoni al posto di Floriani Mussolini. Fuori anche l’ammonito Bellich, entra Peda.

71′ Ci prova Coda che appena dentro l’area riesce a girarsi nonostante la marcatura ma il tiro è debole e centrale. La Sampdoria deve provare ad approfittare di quello che sembra essere un calo di tensione della squadra campana.

68′ La Juve Stabia perde un pallone banale in mezzo al campo. Niang riceve da Yepes e allarga per Depaoli. Cross al centro. Thiam anticipa di poco Coda.

66′ Niang sul lato sinistro dell’area punta l’uomo e crossa. Leone ribatte in corner. Angolo battuto da Beruatto sul secondo palo. Coda stacca di testa ma non riesce ad angolare. Blocca Thiam.

64′ Bel taglio di Adorante alle spalle della difesa blucerchiata, conclusione da posizione defilata che si spegne sull’esterno della rete. Curto c’era.

61′ Fuori Sibilli dentro Akinsanmiro.

60′ Bellich ferma il contropiede sampdoriano trattenendo Niang e viene ammonito.

57′ La Sampdoria si fa in avanti, Coda difende palla in area, poi Niang calcia ma tentativo respinto. Il tiro finale di Depaoli è facile preda di Thiam.

50′ Discesa di Floriani, servizio al centro per Candellone che calcia fortissimo a botta sicura. Si immola sbarrando la porta e salvando la sua squadra. Poi il difensore rimane a terra per la botta.

46′ Subito due cambi per la Sampdoria: Beruatto per Ioannou, Coda per Oudin.

Secondo tempo

45’+3 Si chiude 0 a 0 il primo tempo al Menti. I risultati degli altri campi non sorridono ai blucerchiati. Il vantaggio di Frosinone e Salernitana su Sassuolo e Cittadella e l’1 a 1 tra Brescia e Reggiana disegnano uno scenario che spedirebbe, se confermato, la Sampdoria in Serie C. QUI TUTTE LE COMBINAZINI POSSIBILI.

46’+1 Bella incursione di Piscopo, ma Vieira non morde e si rifugia in calcio d’angolo.

45′ Tre minuti di recupero.

44′ Finalmente uno squillo! Tiro rasoterra insidioso di Depaoli, respinge corto Thiam ma nessuno è pronto a spingerla dentro, libera la difesa.

41′ La Samp è virtualmente in Serie C ma ad attaccare è la Juve Stabia che prima con Piscopo e poi con Candellone calcia da dentro l’area. Deviazioni in corner di Ferrari.

39′ In vantaggio anche il Frosinone in casa della Salernitana.

37′ Candellone controlla in area a seguito di un corner e calcia da posizione ravvicinata, palla respinta. Poi Piscopo commette fallo su Depaoli. Pericolo scampato.

32′ Cross di Curto per Niang, che in un groviglio di maglie gialloblù non riesce a colpire bene chiuso dagli avversari.

30′ Bereszyński protesta dalla panchina, voleva forse l’espulsione di Pierobon. Ammonito il difensore polacco.

29′ Fallo duro di Pierobon in ritardo su Vieira. Primo ammonito per la squadra di casa. Intanto brutte notizie dagli altri campi con il vantaggio della Salernitana sul Cittadella e del Brescia sulla Reggiana.

26′ Ioannou spreca una buona opportunità crossando direttamente tra le braccia di Thiam.

23′ Partita nervosa con tanti falli in mezzo al campo. Pallone della Samp calciato dentro l’area da Curto, Niang prova a controllare con il petto ma la difesa campana libera.

16′ Niang appoggia fuori area per Sibilli. Conclusione abbondantemente alta.

15′ Cambio nella Samp: Altare si è fatto male in occasione del calcio d’angolo a favore. Al suo posto entra Curto.

14′ Sinistro di Rocchetti nel cuore dell’area al volo su una respinta corta della difesa della Samp. Poi raccoglie Candellone, palla in angolo.

12′ Primo corner per la Sampdoria. Sugli sviluppi, Sibilli serve rasoterra Oudin che calcia forte ma centralmente. Thiam respinge e poi blocca in presa alta anticipando il tentativo di testa di Niang.

9′ Il primo corner della gara è per la Juve Stabia. La Sampdoria respinge e poi buono spunto di Depaoli che conduce palla sulla fascia e crossa al centro. Nessun problema per Thiam che blocca il pallone comodamente.

7′ Niang rincorre e commette fallo da dietro su Floriani Mussolini. Ammonito l’attaccante della Samp.

6′ La Sampdoria prova a giocare la partita muovendo il pallone con i tre difensori. Più guardinga la Juve Stabia. Ma è ancora gara a scacchi.

5′ Classica fase di studio. Cantano i tifosi della Sampdoria giunti in Campania per sostenere la squadra. Blucerchiati che oltre agli avversari devono prendere le misure al terreno sintetico.

Sampdoria in maglia bianca, incaricata del calcio di inizio. Maglia gialloblù per la Juve Stabia, a cui serve un punto per arrivare almeno 6^ e giocare il turno preliminare dei playoff in casa.

1′ Salvezza, playout o l’onta della prima retrocessione in Serie C? Scatta adesso la sfida del Romeo Menti! Sampdoria in cerchio prima della partita ad ascoltare il discorso motivazionale di Attilio Lombardo.

Sta per prendere il via la seconda partita della vita della Sampdoria. Alberico Evani opera tre cambi rispetto alla formazione titolare che ha battuto venerdì la Salernitana. Ioannou al posto di Beruatto sulla fascia, Yepes al posto di Meulensteen e Oudin al posto di Borini, convocato ma uscito acciaccato nell’ultimo turno.

Primo tempo

Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Peda, Bellich; Pierobon, Leone, Mosti, Rocchetti; Piscopo, Candellone; Adorante. Allenatore: Guido Pagliuca.

Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Altare, Ferrari, Riccio; Depaoli, Yepes Laut, Vieira, Ioannou; Oudin, Sibilli; Niang. Allenatore: Alberico Evani.

Arbitro: Colombo di Como. Assistenti: Zingarelli di Siena e Fontemurato di Roma 2.

Quarto ufficiale: Totaro di Lecce. VAR: Di Paolo di Avezzano. AVAR: La Penna di Roma 2

Tra pochi minuti prendi il via l’ultima giornata della regular season della Serie B.