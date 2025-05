Izi in concerto al Porto Antico con Gué e Lacrim

Genova. Anche Izi si unisce al “cast” del Festival Altraonda. Il rapper piemontese salirà sul palco in una serata interamente dedicata all’hip hop, con Guè e il rapper francese Lacrim, per la prima volta in Italia.

L’appuntamento è per sabato 19 luglio all’Arena del Mare al Porto Antico. La serata, organizzata in collaborazione con Genova Hip Hop Festival, vedrà sul palco alcuni tra i principali protagonisti del panorama rap nazionale e internazionale, come i già annunciati Guè e Lacrim, quest’ultimo per la prima volta in concerto in Italia.

Rapper di spicco della “nuova scuola genovese” e membro dei collettivi Wild Bandana e Drilliguria, Izi, pseudonimo di Diego Germini, torna dunque sul palco genovese. Le prevendite dei biglietti sono disponibili su Ticketone.

Di Altraonda Festival fanno parte anche i concerti di Lucio Corsi (sabato 28 giugno), okgiorgio, Pop X e Le Feste Antonacci, in collaborazione con Balena Festival (domenica 6 luglio), Brunori Sas (venerdì 11 luglio 2025), Diodato (sabato 12 luglio 2025), Anna (domenica 13 luglio 2025), Europe (lunedì 14 luglio 2025) e Lazza (mercoledì 16 luglio 2025). In programma anche lo spettacolo di Enrico Brignano (domenica 29 giugno).