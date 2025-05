Italian oyster fest, Coldiretti: “Filiera da sostenere, l’ostricultura è presidio ambientale e volano economico”

Genova. In occasione della terza edizione dell’Italian Oyster Fest, Coldiretti Liguria ha partecipato attivamente alla presentazione del documento strategico per la valorizzazione dell’ostrica italiana. Un’iniziativa che segna un passo concreto verso il rafforzamento di una filiera che rappresenta un’eccellenza produttiva e un’opportunità di sviluppo sostenibile per il nostro territorio.

“L’ostricoltura non è solo un’attività economica, ma anche un presidio ambientale fondamentale per le nostre coste – dichiarano Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, delegato confederale –. Con questo documento strategico si avvia un percorso importante per semplificare le procedure, stimolare la produzione nazionale e migliorare la competitività, anche attraverso misure fiscali mirate come la riduzione dell’IVA. È un segnale atteso e necessario.”

Proprio su questo tema è intervenuto il Sottosegretario al MASAF, senatore Patrizio La Pietra, annunciando che “la proposta per portare l’IVA sulle ostriche al 10% è pronta per essere discussa in Parlamento. Si tratta di una misura concreta per sostenere un comparto che esprime qualità, impegno e grande potenziale.” La Pietra ha sottolineato l’importanza di un sostegno condiviso da tutte le forze politiche, “senza tentazioni demagogiche, a tutela di chi lavora in questo settore e ne rappresenta l’eccellenza.”

Particolare rilievo viene dato al tema dell’innovazione, della sostenibilità e dell’accesso al mercato, in particolare nella GDO e nelle pescherie tradizionali. La filiera ostricola, infatti, può diventare un pilastro dell’economia blu ligure se adeguatamente sostenuta.

“È fondamentale che il settore venga riconosciuto nella sua complessità, come parte integrante del sistema agroalimentare italiano”, sottolinea Daniela Borriello, responsabile Coldiretti Pesca. Semplificazione normativa, ricerca applicata e valorizzazione del prodotto sono leve decisive per far crescere le nostre imprese.”

Borriello aggiunge: “L’ostrica ligure ha tutte le carte in regola per essere protagonista sui mercati, ma servono strumenti certi, dialogo costante tra operatori e istituzioni e una narrazione che racconti qualità, territorio e sostenibilità.”