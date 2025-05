“Io sono Marie Curie” e le sfide delle donne nella scienza. L’incontro a Palazzo Ducale

Parafrasando Lucio Dalla, l’intelligenza “se sarà una femmina si chiamerà” Marie Curie: come Maria Salomea Skłodowska-Curie fisica, chimica e matematica, laurea in Matematica, dopo aver conseguito quella in Fisica, la sola donna ad avere ricevuto due riconoscimenti Nobel, in due distinti campi scientifici: nel 1903 per la fisica (prima donna insignita), e nel 1911 per la chimica. Il dialogo muoverà sulle ali delle sfide che l’intelligenza si trova ad affrontare nella proiezione verso il futuro. Il filo conduttore saranno le pagine di Io sono Marie Curie (S.Rattaro, Sperling & Kupfer, Mondadori 2024).

Sara Rattaro è nata a Genova. Laureata in Biologia e in Scienze della Comunicazione, è autrice di romanzi accolti con grande successo da librai, lettori e critica, e tradotti in nove lingue: Sulla sedia sbagliata, Un uso qualunque di te, Non volare via (Premio Città di Rieti 2014), Niente è come te (Premio Bancarella 2015), Splendi più che puoi (Premio Rapallo Carige 2016), L’amore addosso (Premio Letteraria 2018), Uomini che restano (Premio Cimitile 2018), Andiamo a vedere il giorno, La giusta distanza, Una felicità semplice. È stata testimonial del progetto Q.I. Quoziente di ispirazione – promosso da Audi in occasione di Bookcity 2020 per celebrare la creatività femminile – firmando due racconti che compongono l’omonima raccolta. Dirige la collana di narrativa italiana di Morellini Editore e la scuola di scrittura «La fabbrica delle storie» ed è anche autrice di romanzi per ragazzi, editi da Mondadori.

Arianna Destito Maffeo è nata a Genova dove vive e lavora. Laureata in pedagogia e fisioterapia, è autrice di racconti presenti in varie raccolte e riviste. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo romanzo thriller, Un gelido inverno in Viale Bligny (Morellini) che ha vinto la prima edizione della rassegna letteraria Mede Book 2022, si è classificato terzo al X Premio letterario Internazionale Città di Sarzana e si è qualificato alle semifinali del Torneo letterario Robinson 2022. Nel 2023 ha pubblicato Bonnie Parker, un destino chiamato Clyde (Morellini). È co-founder e redattrice del blog culturale Themeltinpop.com insieme alla scrittrice Antonella Grandicelli.

Antonella Grandicelli, nata a Genova, è laureata in Lettere Moderne. Nel 2016 esordisce con il noir Le ali dell’angelo (Robin Edizioni), seguito da Il respiro dell’alba. Un caso per Vassallo e Martines (Fratelli Frilli Editori, 2021) e Il bacio freddo della polvere (Fratelli Frilli Editori, 2024). Nel gennaio del 2022 pubblica per Morellini Editore il romanzo biografico Sylvia Plath. Le api sono tutte donne e a novembre dello stesso anno la raccolta di racconti Il tempo imperfetto (De Ferrari Editore). Ha scritto racconti per varie antologie. Nel 2021 ottiene il Gran Premio della Giuria del Premio Ossi di Seppia ed è vincitrice del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria. È co-founder del blog culturale TheMeltinPop.com insieme ad Arianna Destito Maffeo, con cui cura anche la direzione artistica del Genova BookPop Festival.

Alberto Diaspro – Biofisico. Professore ordinario di Fisica dell’Università di Genova e direttore di Ricerca in Nanoscopia all’IIT. Ha pubblicato oltre 500 articoli scientifici (H=67). Si occupa principalmente di nanoscopia ottica e di biofisica alla nanoscala. Ha ricevuto l’Emily M. Gray Award dalla Biophysical Society e il premio per la comunicazione scientifica della Società Italiana di Fisica. Nel 2022, il premio internazionale Gregorio Weber Award per l’eccellenza in studi riguardanti la fluorescenza. Nel 2024 l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “al Merito della Repubblica Italiana” e il Premio Enrico Fermi per la Fisica della SIF “per gli originali contributi allo sviluppo e all’applicazione della microscopia ottica e il cruciale impatto sulla biofisica cellulare e molecolare”. Ha inoltre ricevuto il Premio Speciale Sant’Eligio da Federpreziosi e il Premio “Beppe Pericu” dalla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche di Genova, entrambi per la attività e divulgazione scientifica, nel 2024.

Enrico Paroletti – Laurea magistrale all’Università di Bologna, master GIOCA del Dipartimento di Scienze Aziendali della Scuola di Economia e Management, è attivo nelle realtá culturali no-profit di Genova. Presidente della Società di Letture e Conversazioni Scientifiche e dell’Associazione Amici dell’Accademia Ligustica. Consigliere di amministrazione dell’Accademia Ligustica di Belle Arti. Consulente Finanziario AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT.