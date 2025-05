Gravi due motociclisti coinvolti in due distinti incidenti stradali a Sestri Levante e a Chiavari: portati in elicottero al San Martino

Genova. Due gravi incidenti questo pomeriggio nel levante della provincia di Genova che hanno visto protagonisti altrettanti motociclisti.

Il primo è avvenuto a metà pomeriggio a Sestri Levante, in via per Santa Vittoria, vicino al casello. Il motociclista, circa 40 anni, ha perso il controllo del mezzo e si sarebbe scontrato contro due auto. Sul posto sono intervenuti l’ automedica Tango 1, l’unità infermieristica India, due ambulanze della Croce Rossa di Riva Trigoso, la polizia municipale e i vigili del fuoco con l’elicottero Drago. Il motociclista, rianimato, è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni sono molto gravi.

Il secondo incidente si è verificato poco dopo le 18 a Chiavari in viale Kasman. In questo caso il motociclista, 24 anni, ha impattato contro le ringhiere di un cantiere. Non vi sarebbero altri veicoli coinvolti. Sul posto la croce verde di Chiavari, l’automedica Tango 1 e l’elicottero che, appena rientrato dal primo soccorso l’ha recuperato e trasportato in ospedale a Genova.