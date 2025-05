Incidente alla Foce, donna investita da uno scooter

Genova. Incidente nella tarda mattinata di sabato in viale Brigate Partigiane, nei pressi di piazza della Vittoria. una donna di 70 anni è stata investita da uno scooter mentre attraversava la strada.

L’incidente è avvenuto in direzione mare. La donna è rimasta ferita al viso e ha riportato un trauma cranico e toracico.

È stata portata in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Martino, accompagnata dall’ambulanza della Croce Bianca e dal personale dell’automedica Golf 1. Non necessarie cure per il conducente dello scooter. Sul posto la polizia locale per i rilievi.