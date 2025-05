Smart finisce contro gli scooter e ferisce una ragazza, l’automobilista scappa

Genova. Ha colpito alcuni scooter parcheggiati e un cartello stradale ferendo una ragazza che stava uscendo da una gelateria, poi è scappato.

È successo a Nervi, in via Oberdan, sabato mattina, davanti alla gelateria Chicco. L’automobilista, al volante di una Smart, ha colpito i motorini facendo manovra e nell’urto è rimasta ferita la ragazza. Alcuni passanti l’hanno subito soccorsa, e nel trambusto l’automobilista è scappato.

Sul posto è arrivata l’ambulanza per soccorrere la ragazza, portata in codice giallo al San Martino con ferite lievi. Presenti anche diverse pattuglie della polizia locale, che sono riuscite a rintracciare nel giro di poco tempo l’automobilista. Si tratta di un quarantenne residente in zona, che in auto aveva anche il cane, affidato a un conoscente.

L’uomo è stato accompagnato negli uffici di piazza Ortiz e sono in corso gli accertamenti sulla sua posizione e sulla dinamica.

Foto: Marcello Larosa