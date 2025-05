La folle corsa e lo schianto, il video dell’incidente stradale in via Delle Ginestre

Genova. Sono diventate virali in poche ore le immagini – foto e video – dell’incidente avvenuto venerdì 23 maggio, intorno alle 19.45, in via Delle Ginestre, a Staglieno, a Genova.

Nel video si vede un’auto di grossa cilindrata, una Bmw, uscire da una curva e procedere a una velocità piuttosto alta, con uno stile di guida “sportivo” (si sente il suono di un’accelerata), sbucare da una curva della stretta via Delle Ginestre. Improvvisamente l’automobile sbanda e prima finisce contro un’utilitaria parcheggiata, poi si ribalta finendo la sua corsa.

Nell’incidente è rimasta ferita, per fortuna in modo lieve, una ragazzina di 12 anni che si trovava nei pressi del portone dove è stata sbalzata la macchina in sosta. Le sue condizioni non sono gravi: è stata soccorsa e ricoverata al Gaslini. Illesa la madre, che era vicina, e un altro bimbo più piccolo, anche lui seduto presso il portone.

Nelle ultime ore gli accertamenti della polizia locale hanno appurato che l’uomo a bordo della Bmw grigia – un 29enne – stava guidando da qualche minuto avanti e indietro nella via, a velocità sostenuta, con a bordo, peraltro, il figlioletto di 6 anni. Tra un testa coda e l’altro la vettura ha sbandato a causa della portiera aperta di un’auto in sosta. In quel momento la traiettoria della Bmw è impazzita.

Il 29enne al volante, una persona residente nella zona, è risultato negativo ai test su alcol e droga, tuttavia aveva già avuto dei provvedimenti sulla patente risalenti a circa un anno fa proprio per guida sotto l’influenza di alcolici oltre a un cospicuo numero di infrazioni del codice della strada all’attivo.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’auto, e i soccorsi sanitari.