Genova. Incidente nel pomeriggio di mercoledì in via Assarotti, all’altezza dell’incrocio con via Curtatone.

Coinvolti due scooter, che per motivi ancora da chiarire si sono scontrati.

Ferita una persona, accompagnata dall’ambulanza all’ospedale Galliera in codice giallo.

Presenti sul posto anche le pattuglie della polizia locale per i rilievi e gli accertamenti. La strada non è stata chiusa, ma si sono creati rallentamenti nella corsia in direzione monte.