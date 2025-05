Genova. C’è una telecamera di sorveglianza in via Bruno Buozzi che ha ripreso ogni drammatico secondo dell’incidente stradale di ieri notte in cui ha perso la vita la 22enne Sara Marzolino.

Si vede la ragazza attraversare, fuori dalla strisce, via Buozzi da mare verso monte nella zona dell’incrocio con via Adua. Guarda a sinistra verso Di Negro, vede libero, poi si volta a destra, leggermente all’indietro a vedere se l’amica la sta seguendo. Ma un attimo dopo l’auto (proveniente sinistra, da via Milano per intendersi) a tutta velocità arriva e la colpisce in pieno. Dietro di lei l’amica che ha visto tutta la scena, corre incredula per soccorrerla. Purtroppo sarà tutto inutile. Anche il guidatore si ferma e chiama i soccorsi. L’uomo, indagato per omicidio stradale, è risultato negativo all’alcol test.

A causare la tragedia è stata indubbiamente la velocità elevata, sostengono gli investigatori. La guardia giurata, a giudicare dal video e dalla forza con cui la 22enne di Reggio Emilia è stata scaraventata sul semaforo, andava almeno a 100 km/h.

Dalle immagini della telecamera si vede anche altro. Da un lato si capisce che quel tratto di strada che da via Buozzi porta verso via San Benedetto è perfettamente illuminato, ma anche che non sembra esserci alcun ostacolo alla visuale. E’ un tratto dritto, ben illuminato e non c’erano mezzi o cantieri e nemmeno bidoni dell’immondizia a poter nascondere l’arrivo di un pedone.

E il 51enne investitore non ha minimamente frenato.

Via Buozzi, morta una ragazza travolta da un’auto: le immagini sul luogo dell’incidente

Oltre alla velocità quindi c’è stato probabilmente qualcos’altro a impedire alla guardia giurata di vedere la ragazza. L’ipotesi più probabile è quella di una distrazione. La sezione infortunistica della polizia locale, che sta conducendo le indagini, coordinate dalla pm Daniela Pischetola, ha immediatamente sequestrato il cellulare del guidatore. Adesso l’analisi forense dirà se lo stava utilizzando in quel momento.